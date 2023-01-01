Тепло и снег. Какой будет погода в Алтайском крае 1 января

Местами по региону ожидается порывистый ветер

01 января 2023, 06:00, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Тёплая погода со снегом будет преобладать в Алтайском крае в воскресенье, 1 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит от -1 до -6 градусов, местами по западу термометры покажут от -6 до -11 градусов. Снег, местами по югу сильный снег, метели. Ветер подует юго-западный, 5-10 м/с, местами по югу порывы до 17 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от -2 до -4 градусов. Временами снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.