Си Цзиньпин укрепил поддержку России после переговоров с Джо Байденом
В ходе разговора стало понятно, что у стран разные позиции по ситуации на территории Украины
21 марта 2022, 14:34, Илья Звягинцев
Председатель КНР Си Цзиньпин укрепил поддержку России после переговоров с президентом США Джо Байденом. В ходе диалога стало понятно, что позиция стран по ситуации на территории Украины сильно разнится, отмечает Politico.
Байден не смог убедить Си Цзиньпина в правильности своей точки зрения и, наоборот, спровоцировал его на неявную критику США в их позиции по Украине и Тайваню.
«Сообщение МИД Китая всего за несколько часов до разговора Си Цзиньпина с Байденом наводило на мысль, что любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США», — сказано в сообщении издания.
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