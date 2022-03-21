Си Цзиньпин укрепил поддержку России после переговоров с Джо Байденом

Председатель КНР Си Цзиньпин укрепил поддержку России после переговоров с президентом США Джо Байденом. В ходе диалога стало понятно, что позиция стран по ситуации на территории Украины сильно разнится, отмечает Politico.

Байден не смог убедить Си Цзиньпина в правильности своей точки зрения и, наоборот, спровоцировал его на неявную критику США в их позиции по Украине и Тайваню.