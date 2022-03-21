Си Цзиньпин укрепил поддержку России после переговоров с Джо Байденом

В ходе разговора стало понятно, что у стран разные позиции по ситуации на территории Украины

21 марта 2022, 14:34, Илья Звягинцев

Председатель КНР Си Цзиньпин укрепил поддержку России после переговоров с президентом США Джо Байденом. В ходе диалога стало понятно, что позиция стран по ситуации на территории Украины сильно разнится, отмечает Politico.

Байден не смог убедить Си Цзиньпина в правильности своей точки зрения и, наоборот, спровоцировал его на неявную критику США в их позиции по Украине и Тайваню.

«Сообщение МИД Китая всего за несколько часов до разговора Си Цзиньпина с Байденом наводило на мысль, что любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США», — сказано в сообщении издания.

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