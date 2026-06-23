Полмиллиарда за роскошь. Валерий Сюткин продает московскую квартиру со столом Наполеона
Певец готов расстаться с трехкомнатной квартирой на Сретенском бульваре — в интерьере много антиквариата из Франции
23 июня 2026, 10:14, ИА Амител
Известный российский певец Валерий Сюткин выставил на продажу свою квартиру в центре Москвы. Артист рассчитывает получить за нее около пяти миллионов евро (примерно 420 миллионов рублей), сообщает Telegram-канал Mash.
Объект недвижимости — трехкомнатная квартира площадью 232 квадратных метра на Сретенском бульваре. Жилье находится в собственности Сюткина более пяти лет, однако в последнее время практически не используется: музыкант много путешествует и подумывает о переезде за город.
Интерьер квартиры отличается обилием антиквариата и винтажной мебели. Эти предметы артист собирал годами, многие из них привезены из Франции. В числе комнат — три спальни, также в квартире есть камин и балкон.
Особая ценность — стол, некогда принадлежавший Наполеону Бонапарту. Его судьба пока не решена: Сюткин планирует обсудить этот вопрос отдельно. Однако при достойном предложении готов включить раритет в сделку вместе с остальной недвижимостью. Ранее сообщалось, что блогер Настя Ивлеева и ее муж выставили недвижимость на продажу на фоне проблем с бизнесом.
10:16:06 23-06-2026
однако заливает
10:23:07 23-06-2026
Он иностранный агент?
10:40:32 23-06-2026
Гость (10:23:07 23-06-2026) Он иностранный агент?... как я понял - в ЕР,
10:38:00 23-06-2026
неплохо он напел
10:55:42 23-06-2026
Откуда у этих деятелей такие деньги.
18:33:59 23-06-2026
Гость (10:55:42 23-06-2026) Откуда у этих деятелей такие деньги.... граждане добровольно несут в кассу
12:14:49 23-06-2026
На среднюю зп по АК сколько нужно собирать бабки?
14:33:48 23-06-2026
Гость (12:14:49 23-06-2026) На среднюю зп по АК сколько нужно собирать бабки?... сюткин неплохо пел.