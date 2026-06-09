Стивен Сигал раскрыл, почему на самом деле продает роскошный особняк под Москвой

Голливудский актер выставил недвижимость на продажу в январе 2026 года с ценником 700 млн рублей

09 июня 2026, 11:44, ИА Амител

Стивен Сигал / Фото: кадр из фильма "Руслан"

Американский актер Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублевке — об этом он рассказал в беседе с ТАСС, пояснив, что планирует "увеличить размеры жилья".

Двухэтажный дом площадью 500 квадратных метров расположен на престижном подмосковном направлении. На участке, помимо основного здания, есть гараж на два автомобиля, гостевой домик с баней и беседка для барбекю. Недвижимость была выставлена на продажу в январе 2026 года.

Изначально артист рассчитывал получить за особняк 700 миллионов рублей, однако быстро найти покупателя не удалось — в результате цену пришлось снизить до 650 миллионов рублей. При этом риелторы считают, что реальная стоимость объекта еще ниже, и оценивают его примерно в 300 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина арендовала квартиру, в которой раньше жил Стивен Сигал. При этом стоимость аренды достигает 700 тысяч рублей в месяц.