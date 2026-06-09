Стивен Сигал раскрыл, почему на самом деле продает роскошный особняк под Москвой
Голливудский актер выставил недвижимость на продажу в январе 2026 года с ценником 700 млн рублей
09 июня 2026, 11:44, ИА Амител
Американский актер Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублевке — об этом он рассказал в беседе с ТАСС, пояснив, что планирует "увеличить размеры жилья".
Двухэтажный дом площадью 500 квадратных метров расположен на престижном подмосковном направлении. На участке, помимо основного здания, есть гараж на два автомобиля, гостевой домик с баней и беседка для барбекю. Недвижимость была выставлена на продажу в январе 2026 года.
Изначально артист рассчитывал получить за особняк 700 миллионов рублей, однако быстро найти покупателя не удалось — в результате цену пришлось снизить до 650 миллионов рублей. При этом риелторы считают, что реальная стоимость объекта еще ниже, и оценивают его примерно в 300 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина арендовала квартиру, в которой раньше жил Стивен Сигал. При этом стоимость аренды достигает 700 тысяч рублей в месяц.
12:05:52 09-06-2026
Ничего не понял. Толи это были про бюджеты городов обсуждения, то просто что-то на бохатом.
12:13:48 09-06-2026
Депардье сказал-Россия большой вонючий сарай... Продал подаренную ему квартиру и свинтил отсель....
12:36:03 09-06-2026
Кость (12:13:48 09-06-2026) Депардье сказал-Россия большой вонючий сарай... Продал подар... и живет в помойке 7 квартала Парижа. доедает за беженцами и наркоманит круглые сутки
его вероятно уже закопали
13:55:26 09-06-2026
Кость (12:13:48 09-06-2026) Депардье сказал-Россия большой вонючий сарай... Продал подар... Побываешь тоды поймешь, а так, словно щюки, клюют, как на блесну.
16:07:51 09-06-2026
Корабельный кок Кейси Райбек продает роскошный особняк под Москвой ?