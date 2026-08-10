Потребление яиц в России достигло пика за 40 лет
Развитие птицеводства позволило нарастить объемы и удерживать цены в разумных пределах даже при росте издержек
10 августа 2026, 14:43, ИА Амител
В 2025 году потребление яиц в России достигло рекордных 250 штук на человека, что стало максимальным показателем за последние четыре десятилетия, сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистические данные.
«В предыдущем году россияне съедали в среднем 251 яйцо, а в 2023 году этот показатель составил 241 яйцо на человека. Последний раз такие высокие цифры фиксировались в 1985 году, когда потребление яиц достигало 265 штук на человека в год», — пишет издание.
Наибольший объем потребления яиц в год приходится на жителей Вологодской области — 327 штук на человека. За ней следуют Белгородская и Калининградская области с показателями 323 и 321 яйцо на потребителя соответственно.
Следует отметить, что в расчет не включены яйца, съеденные вне дома, то есть в столовых на предприятиях, школах, детских садах, ресторанах, кафе и иных организациях общественного питания.
Ранее сообщалось, что яйца подешевели почти на четверть в Алтайском крае.
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люди в поисках дешевого белка. 1985 год, говорите... а что было дальше все помнят?
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