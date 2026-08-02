В Омской области объявили беспилотную опасность
Губернатор региона напомнил жителям о карте укрытий
02 августа 2026, 16:52, ИА Амител
Правила безопасности при режиме "беспилотная опасность" / Фото: соцсети Виталия Хоценко
В Омской области объявили беспилотную опасность, сообщает РСЧС по региону.
Губернатор области Виталий Хоценко также оповестил об этом жителей в своем канале в Max:
«По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112».
Глава региона добавил к посту карточки с QR-кодом для получения карты укрытий и правилами, которые необходимо соблюдать при введении режима беспилотной опасности.
В последний раз беспилотную опасность в Омской области объявляли 25 июля.
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