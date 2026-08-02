НОВОСТИПроисшествия

В Омской области объявили беспилотную опасность

Губернатор региона напомнил жителям о карте укрытий

02 августа 2026, 16:52, ИА Амител

Правила безопасности при режиме "беспилотная опасность" / Фото: соцсети Виталия Хоценко

В Омской области объявили беспилотную опасность, сообщает РСЧС по региону. 

Губернатор области Виталий Хоценко также оповестил об этом жителей в своем канале в Max: 

«По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112».

Глава региона добавил к посту карточки с QR-кодом для получения карты укрытий и правилами, которые необходимо соблюдать при введении режима беспилотной опасности. 

В последний раз беспилотную опасность в Омской области объявляли 25 июля

СВО омская область Беспилотники
       

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров