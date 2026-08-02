Губернатор региона напомнил жителям о карте укрытий

02 августа 2026, 16:52, ИА Амител

Правила безопасности при режиме "беспилотная опасность" / Фото: соцсети Виталия Хоценко

В Омской области объявили беспилотную опасность, сообщает РСЧС по региону.

Губернатор области Виталий Хоценко также оповестил об этом жителей в своем канале в Max:

«По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112».

Глава региона добавил к посту карточки с QR-кодом для получения карты укрытий и правилами, которые необходимо соблюдать при введении режима беспилотной опасности.

В последний раз беспилотную опасность в Омской области объявляли 25 июля.