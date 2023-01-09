В Барнауле произошёл крупный пожар в ТЦ «Успех»

Открытое горение уже ликвидировали, есть пострадавший

09 января 2023, 07:20, Никита Черников

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле в ночь на 9 января случился крупный пожар в торговом доме «Успех» на пересечении улиц Попова и Власихинской, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сведения о возгорании поступили спасателям от охранника в 00:41. Прибывшие огнеборцы обнаружили, что горел склад автомобильной резины на третьем этаже. Тут же был объявлен повышенный ранг пожара. В здании находилось два охранника, из него они вышли самостоятельно.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В пятом часу утра в ведомстве доложили о локализации горения на площади около 500 квадратных метров. В тушении участвовали 92 человека и 27 единиц техники.

В 6 утра стало известно, что открытое пламя ликвидировали. Пострадал один из бойцов пожарной охраны.

«Спасателям в ходе работы удалось уберечь от огня значительную часть помещений, большое количество материальных ценностей. <...> Причины возгорания предстоит установить экспертам», – говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю