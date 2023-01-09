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В Барнауле произошёл крупный пожар в ТЦ «Успех»

Открытое горение уже ликвидировали, есть пострадавший

09 января 2023, 07:20, Никита Черников

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле в ночь на 9 января случился крупный пожар в торговом доме «Успех» на пересечении улиц Попова и Власихинской, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сведения о возгорании поступили спасателям от охранника в 00:41. Прибывшие огнеборцы обнаружили, что горел склад автомобильной резины на третьем этаже. Тут же был объявлен повышенный ранг пожара. В здании находилось два охранника, из него они вышли самостоятельно.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В пятом часу утра в ведомстве доложили о локализации горения на площади около 500 квадратных метров. В тушении участвовали 92 человека и 27 единиц техники. 

В 6 утра стало известно, что открытое пламя ликвидировали. Пострадал один из бойцов пожарной охраны.

«Спасателям в ходе работы удалось уберечь от огня значительную часть помещений, большое количество материальных ценностей. <...> Причины возгорания предстоит установить экспертам», – говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

 

Комментарии 9

  • Вот такая она резина-взяла и самовоспламенилась!
    09 января, Гость   Ответить
  • Люди без работы остались..
    09 января, Гость   Ответить
  • Люди без работы остались.." Хороший специалист без работы долго сидеть не будет....
    09 января, Гость   Ответить
  • Хохлов поменьше пускать надо.
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, такое возможно. Например, там, где есть технологическая пыль, допустим, на текстильных предприятиях или даже на зерноперерабатывающих возможно воспламенение этой самой пыли. Тут, возможно, тоже с резиной нечто подобное бывает
    09 января, Гость   Ответить
  • И на Шинном недавно масштабный пожар случился...
    09 января, Гость   Ответить
  • А в 220 метрах далее по улице возвышается 4-ёх этажное здание.Пограничная служба ФСБ по Алтайскому Краю там работает...
    09 января, Гость   Ответить
  • К бабке не ходи: будет виновато короткое замыкание. Беда России -течь крыши... Чуть потеплело и вот результат. МСВ Логистик, Власихинская 177 в апреле 21 года сгорело предположительно по той же причине. А там пожарище был огого ! 43000м2 выгорело дотла. И на тушение прибыло в начале только 2(!) единицы техники.
    09 января, Гость   Ответить
  • Оттепель,протекание крыши, вода,оголились провода,искра,воспламенение резины,пожар высотой с три метра на крыше...К бабке ходить не надо.
    09 января, Гость   Ответить
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