Пожилую женщину и двух детей спасли пожарные из горящего дома на Алтае

Предварительно, причиной возгорания стала неисправность печи

04 марта 2024, 15:31, ИА Амител

Пожар в селе Чарышское / Фото: МЧС Алтайского края

Пожилую женщину и двух детей эвакуировали спасатели во время пожара в частном доме в селе Чарышское, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание началось на чердаке, но некоторое время оставалось незамеченным из-за отсутствия дыма. "Граждане вызвали пожарных, только когда от тепла начал таять снег и потекла вода. На момент прибытия подразделений из-под раскаленной кровли уже шел дым", – рассказал начальник 71-й пожарно-спасательной части Юрий Попов.

Огонь потушили на площади около 130 "квадратов". Предварительной причиной случившегося называют неисправность печи.

2 марта в алтайском селе Ая во время пожара в частном доме погиб отец с трехлетней дочерью.