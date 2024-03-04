Пожилую женщину и двух детей спасли пожарные из горящего дома на Алтае
Предварительно, причиной возгорания стала неисправность печи
04 марта 2024, 15:31, ИА Амител
Пожилую женщину и двух детей эвакуировали спасатели во время пожара в частном доме в селе Чарышское, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание началось на чердаке, но некоторое время оставалось незамеченным из-за отсутствия дыма. "Граждане вызвали пожарных, только когда от тепла начал таять снег и потекла вода. На момент прибытия подразделений из-под раскаленной кровли уже шел дым", – рассказал начальник 71-й пожарно-спасательной части Юрий Попов.
Огонь потушили на площади около 130 "квадратов". Предварительной причиной случившегося называют неисправность печи.
2 марта в алтайском селе Ая во время пожара в частном доме погиб отец с трехлетней дочерью.
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