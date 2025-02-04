"Пожирать урожай". Алтайский биолог рассказала об опасности нашествия саранчи
Эксперт отметила, что край ждет еще и нашествие колорадского жука
04 февраля 2025, 11:00, ИА Амител
В 2025 году из-за теплой зимы главной угрозой для урожая станет саранча, нашествие которой прогнозируется в том числе и в Алтайском крае. Биолог АлтГУ рассказала "Комсомольской правде", чем это опасно, причем не только в этом году, но и в последующие.
Как отметила кандидат биологических наук Татьяна Антоненко, перелетная азиатская саранча может проникнуть на территорию Алтайского края со стороны Казахстана.
"Саранча опасна тем, что заражает землю. Насекомые летят в поля же не просто так, чтобы поесть, но и для продолжения потомства, захвата новых территорий. Яйца находятся в почве, и если земля не промерзла, то пожирать урожай может даже не прилетная саранча, а наша – та, что уже была в земле", – отметила биолог.
Сейчас с вредителем борются с помощью обработки полей инсектицидами, но в будущем, уверена эксперт, можно обходиться и без этого:
"Чтобы растения были непригодными для насекомых, добавляется ген, который будет продуцировать неприятное вещество для саранчи, но само растение будет абсолютно безопасным для человека".
Антоненко предупредила, что Алтайский край ждет еще и нашествие колорадского жука.
11:03:44 04-02-2025
так писали что саранчу и кузнечиков можно жрать (в муку молоть и того), и что особенно полезно в преклонном возрасте в период доживания пенсионерам?
11:07:03 04-02-2025
Нашествие саранчи - это только прогноз. А вот пчелы каждый год гибнут от отравы.
11:11:04 04-02-2025
Ну вот опять, тепло в центральной России, а саранча и колорадский сожрут всё у нас
11:48:24 04-02-2025
Не пугайте! Санэпиднадзор запретит саранче жить в Алтайском крае.
12:09:47 04-02-2025
Из саранчи нужно получать протеин. Пьяных за рулём, дебоширов, родителей школьных садистов отправлять вкалывать бесплатно на уборку улиц и мусоросортировку. Да, ещё плюсом у них нужно все ценности конфисковывать. Мусор сжигать вырабатывая тепло и свет.
12:35:38 04-02-2025
"но в будущем, уверена эксперт, можно обходиться и без этого: "Чтобы растения были непригодными для насекомых, добавляется ген" -в России запрещены создание и ввоз ГМО