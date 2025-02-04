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"Пожирать урожай". Алтайский биолог рассказала об опасности нашествия саранчи

Эксперт отметила, что край ждет еще и нашествие колорадского жука

04 февраля 2025, 11:00, ИА Амител

Саранча / Фото: unsplash.com / Wolfgang Hasselmann
Саранча / Фото: unsplash.com / Wolfgang Hasselmann

В 2025 году из-за теплой зимы главной угрозой для урожая станет саранча, нашествие которой прогнозируется в том числе и в Алтайском крае. Биолог АлтГУ рассказала "Комсомольской правде", чем это опасно, причем не только в этом году, но и в последующие.

Как отметила кандидат биологических наук Татьяна Антоненко, перелетная азиатская саранча может проникнуть на территорию Алтайского края со стороны Казахстана.

"Саранча опасна тем, что заражает землю. Насекомые летят в поля же не просто так, чтобы поесть, но и для продолжения потомства, захвата новых территорий. Яйца находятся в почве, и если земля не промерзла, то пожирать урожай может даже не прилетная саранча, а наша – та, что уже была в земле", – отметила биолог.

Сейчас с вредителем борются с помощью обработки полей инсектицидами, но в будущем, уверена эксперт, можно обходиться и без этого:

"Чтобы растения были непригодными для насекомых, добавляется ген, который будет продуцировать неприятное вещество для саранчи, но само растение будет абсолютно безопасным для человека".

Антоненко предупредила, что Алтайский край ждет еще и нашествие колорадского жука.

Алтайский край Мнения экспертов

Комментарии 6

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Musik

11:03:44 04-02-2025

так писали что саранчу и кузнечиков можно жрать (в муку молоть и того), и что особенно полезно в преклонном возрасте в период доживания пенсионерам?

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Гость

11:07:03 04-02-2025

Нашествие саранчи - это только прогноз. А вот пчелы каждый год гибнут от отравы.

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Гость

11:11:04 04-02-2025

Ну вот опять, тепло в центральной России, а саранча и колорадский сожрут всё у нас

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Костя

11:48:24 04-02-2025

Не пугайте! Санэпиднадзор запретит саранче жить в Алтайском крае.

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Гость

12:09:47 04-02-2025

Из саранчи нужно получать протеин. Пьяных за рулём, дебоширов, родителей школьных садистов отправлять вкалывать бесплатно на уборку улиц и мусоросортировку. Да, ещё плюсом у них нужно все ценности конфисковывать. Мусор сжигать вырабатывая тепло и свет.

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Гость

12:35:38 04-02-2025

"но в будущем, уверена эксперт, можно обходиться и без этого: "Чтобы растения были непригодными для насекомых, добавляется ген" -в России запрещены создание и ввоз ГМО

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