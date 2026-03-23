Грамотное сочетание программ позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на семью

23 марта 2026, 18:35, ИА Амител

Многодетная семья

О господдержке молодых многодетных семей в России при покупке жилья рассказала "Российской газете" доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления Светлана Сазанова. Объединив несколько программ, такие семьи могут рассчитывать на субсидию до 85,7% от стоимости жилья.

«В 2026 году молодые семьи смогут воспользоваться программой "Молодая семья", которая предусматривает субсидию до 30–35% на покупку квартиры и до 70% — на строительство дома в сельской местности. Также они имеют право на получение материнского капитала в размере до 963,2 тысяч рублей и 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка после 1 января 2019 года», — сообщила Сазанова.

В качестве примера она привела следующую ситуацию: если семья с тремя детьми приобретает квартиру стоимостью 8 миллионов рублей, они могут получить 2,8 миллиона рублей по программе "Молодая семья". С учетом выплат на погашение ипотеки и материнского капитала общая сумма государственной поддержки составит 4,21 миллиона рублей, что покроет 53% от стоимости жилья.

Если же семья решит построить дом площадью от 90 квадратных метров (исходя из расчета 18 квадратных метров на каждого члена семьи) стоимостью 9 миллионов рублей, максимальная субсидия покроет 70% расходов, то есть 6,3 миллиона рублей. С материнским капиталом и выплатами по ипотеке общая сумма государственной поддержки достигнет 7,71 миллиона рублей, что составит 85,7% от затрат на строительство, заключила экономист.

Ранее сообщалось, что семейные россияне придумали хитрую уловку ради выгодной ипотеки.