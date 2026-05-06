Праздничный трамвай Победы выйдет на маршрут в Барнауле 7 мая
Трамвай №3160 украсят флажками, цветами и праздничными транспарантами
06 мая 2026, 23:08, ИА Амител
В Барнауле 7 мая вновь пройдет традиционная патриотическая акция "Домой с Победой". В этот день по городу будет курсировать праздничный трамвай, в котором прозвучат песни военных лет, а пассажиры смогут окунуться в атмосферу победного мая 1945 года.
Как сообщили в мэрии, "Трамвай Победы" выйдет на маршрут №1 и будет работать с 08:00 до 12:00. Принять участие в акции и прокатиться в тематически оформленном вагоне смогут все желающие.
Трамвай №3160 украсят флажками, цветами и праздничными транспарантами. Внутри активисты в солдатской форме исполнят под гармонь песни военных лет. Кроме того, на конечных остановках "Докучаево" и "Площадь Свободы" пассажиров будут встречать девушки и женщины в одежде, стилизованной под моду 1945 года, чтобы воссоздать атмосферу встречи фронтовиков после войны.
Маршрут праздничного вагона пройдет через Докучаево, улицу Попова, проспект Космонавтов, Калинина, Северо-Западную, проспект Ленина, Строителей, Красноармейский и завершится на площади Свободы.
Проект "Домой с Победой" приурочен ко Дню Победы. Организатором акции выступает МБОУ "СОШ №53" при поддержке комитета по образованию Барнаула.
07:56:06 07-05-2026
Хорошее мероприятие!
Молодцы!
Профсоюзы Алтайского края на прошлой неделе тоже прокатили барнаульцев на Профсоюзном трамвае, посвященном 1 Мая - празднику Весны и Труда :)
08:30:23 07-05-2026
Очень хочу прокатиться и ребенка приобщить к праздничной атмосфере, но это рабочий день и рабочее время :(
08:46:31 07-05-2026
гостья (08:30:23 07-05-2026) Очень хочу прокатиться и ребенка приобщить к праздничной атм... ох, точно! Ну продлите это до 9 мая, пожалуйста
08:37:08 07-05-2026
мало времени отвели. Хочу и в трамвае песни петь, радоваться, и в Бессмертном полку пройти с дедами
09:04:32 07-05-2026
Гость (08:37:08 07-05-2026) мало времени отвели. Хочу и в трамвае песни петь, радоваться...
Как трамвай 7 мая мешает вам ходить строем 9 мая?
09:43:19 07-05-2026
Гость (09:04:32 07-05-2026) Как трамвай 7 мая мешает вам ходить строем 9 мая? ...
7 - катаетесь и распеваете песни, 8 - радуетесь, 9 - опохмелившись после радости, идете на парад