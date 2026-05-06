Праздничный трамвай Победы выйдет на маршрут в Барнауле 7 мая

Трамвай №3160 украсят флажками, цветами и праздничными транспарантами

06 мая 2026, 23:08, ИА Амител

"Трамвай Победы" в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 7 мая вновь пройдет традиционная патриотическая акция "Домой с Победой". В этот день по городу будет курсировать праздничный трамвай, в котором прозвучат песни военных лет, а пассажиры смогут окунуться в атмосферу победного мая 1945 года.

Как сообщили в мэрии, "Трамвай Победы" выйдет на маршрут №1 и будет работать с 08:00 до 12:00. Принять участие в акции и прокатиться в тематически оформленном вагоне смогут все желающие.

Трамвай №3160 украсят флажками, цветами и праздничными транспарантами. Внутри активисты в солдатской форме исполнят под гармонь песни военных лет. Кроме того, на конечных остановках "Докучаево" и "Площадь Свободы" пассажиров будут встречать девушки и женщины в одежде, стилизованной под моду 1945 года, чтобы воссоздать атмосферу встречи фронтовиков после войны.

Маршрут праздничного вагона пройдет через Докучаево, улицу Попова, проспект Космонавтов, Калинина, Северо-Западную, проспект Ленина, Строителей, Красноармейский и завершится на площади Свободы.

Проект "Домой с Победой" приурочен ко Дню Победы. Организатором акции выступает МБОУ "СОШ №53" при поддержке комитета по образованию Барнаула.