04 мая 2026, 14:49, ИА Амител

Празднование 9 Мая в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле запланирована четырехдневная масштабная программа мероприятий, посвященных празднованию 81-летия Великой Победы. Торжества начнутся 6 мая и продлятся до 9 мая, охватив все районы города, сообщает мэрия.

Основные события развернутся в центре города 9 мая. Официальные праздничные мероприятия традиционно начнутся с возложения цветов на Мемориале Славы. В 10:00 на площади Советов состоится торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона в котором примет участие 22 парадных расчета. После пройдет праздничная колонна ретроавтомобилей военного времени, и на своем традиционном месте начнется движение "Бессмертного полка".

В 13:00 на центральном проспекте города стартует краевой легкоатлетический пробег "Кольцо Победы".

В этом году основной праздничной площадкой станет набережная реки Оби. Здесь в 11:00 начнется региональный спортивный фестиваль "Сила Победы". С 16:00 развернется серия концертов: выступят детские творческие коллективы с программой "Мир, который нужен мне", творческие коллективы ДК "Центральный", культурный центр ГУ МВД России с программой "Песни нашей Победы". В 19:00 начнется молодежная программа "Мы помним, мы гордимся". Завершит праздничный день вечерний концерт "Помним. Славим. Гордимся" в 21:00, после которого в 22:00 прогремит салют Победы.

Парк культуры и отдыха "Центральный" станет одной из главных площадок празднования Дня Победы в Барнауле. С 11:00 до 21:00 здесь пройдет насыщенная праздничная программа.

Праздничный день начнется в 11:00 с концертной программы "Помним! Гордимся! Поём!" на главной сцене парка. Параллельно в амфитеатре пройдет концертная программа "Весна победная". С 12:00 до 13:00 на главной сцене выступит театр песни и танца "Звенящая капель". После, с 13:00 до 14:00, состоится концерт "Многонациональная Победа" от регионального отделения "Ассамблеи народов России" Алтайского края и Ассоциации национально-культурных объединений Алтая. Кульминацией дня станет масштабная концертная программа "Память пылающих лет" (16:00–21:00).

Афиша праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы / barnaul.org

Праздничные мероприяти пройдут во всех районах города:

в Железнодорожном районе с 09:15 (пл. Победы, 1, пр-кт Социалистический, 103, пр-кт Социалистический, 109, пр-кт Социалистический, 126) заработают творческие площадки "Барнаул — город трудовой доблести";

в Ленинском районе в 17:00 в парке "Арлекино" стартует проект "О мире, о Победе, о весне";

в Индустриальном районе в 12:00 в парке "Лесная сказка" начнется программа "Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты!", а вечером в 20:00 — программа "Одна на всех — Победа!";

в Октябрьском районе в 18:00 в сквере Германа Титова пройдет программа "Согреем памятью сердца";

в Центральном районе в 14:00 в парке "Центральный" стартует программа "Сквозь года звучит Победа!".

Все районы города завершат праздничные мероприятия салютом Победы в 22:00.

Праздничные программы пройдут также в пригороде: