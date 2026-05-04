Концерты, выставки и салюты. Какие мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут в Барнауле
Праздничные события начнутся 6 мая и продлятся до 9 мая, охватив все районы города
04 мая 2026, 14:49, ИА Амител
В Барнауле запланирована четырехдневная масштабная программа мероприятий, посвященных празднованию 81-летия Великой Победы. Торжества начнутся 6 мая и продлятся до 9 мая, охватив все районы города, сообщает мэрия.
Основные события развернутся в центре города 9 мая. Официальные праздничные мероприятия традиционно начнутся с возложения цветов на Мемориале Славы. В 10:00 на площади Советов состоится торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона в котором примет участие 22 парадных расчета. После пройдет праздничная колонна ретроавтомобилей военного времени, и на своем традиционном месте начнется движение "Бессмертного полка".
В 13:00 на центральном проспекте города стартует краевой легкоатлетический пробег "Кольцо Победы".
В этом году основной праздничной площадкой станет набережная реки Оби. Здесь в 11:00 начнется региональный спортивный фестиваль "Сила Победы". С 16:00 развернется серия концертов: выступят детские творческие коллективы с программой "Мир, который нужен мне", творческие коллективы ДК "Центральный", культурный центр ГУ МВД России с программой "Песни нашей Победы". В 19:00 начнется молодежная программа "Мы помним, мы гордимся". Завершит праздничный день вечерний концерт "Помним. Славим. Гордимся" в 21:00, после которого в 22:00 прогремит салют Победы.
Парк культуры и отдыха "Центральный" станет одной из главных площадок празднования Дня Победы в Барнауле. С 11:00 до 21:00 здесь пройдет насыщенная праздничная программа.
Праздничный день начнется в 11:00 с концертной программы "Помним! Гордимся! Поём!" на главной сцене парка. Параллельно в амфитеатре пройдет концертная программа "Весна победная". С 12:00 до 13:00 на главной сцене выступит театр песни и танца "Звенящая капель". После, с 13:00 до 14:00, состоится концерт "Многонациональная Победа" от регионального отделения "Ассамблеи народов России" Алтайского края и Ассоциации национально-культурных объединений Алтая. Кульминацией дня станет масштабная концертная программа "Память пылающих лет" (16:00–21:00).
Праздничные мероприяти пройдут во всех районах города:
в Железнодорожном районе с 09:15 (пл. Победы, 1, пр-кт Социалистический, 103, пр-кт Социалистический, 109, пр-кт Социалистический, 126) заработают творческие площадки "Барнаул — город трудовой доблести";
в Ленинском районе в 17:00 в парке "Арлекино" стартует проект "О мире, о Победе, о весне";
в Индустриальном районе в 12:00 в парке "Лесная сказка" начнется программа "Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты!", а вечером в 20:00 — программа "Одна на всех — Победа!";
в Октябрьском районе в 18:00 в сквере Германа Титова пройдет программа "Согреем памятью сердца";
в Центральном районе в 14:00 в парке "Центральный" стартует программа "Сквозь года звучит Победа!".
Все районы города завершат праздничные мероприятия салютом Победы в 22:00.
Праздничные программы пройдут также в пригороде:
6 мая стартует праздничная программа с фестиваля военно-патриотической музыки "Солдатский привал" в селе Власиха, который начнется в 19:00. Завершится день праздничным салютом в 22:00 на том же месте.
6 мая в 18:30 в поселке Центральный на ул.Мира, 13 пройдет Праздничный концерт "Слава народу победителю!", который подготовил МБУК "Дом культуры "Центральный".
7 мая в 16:00 жителей микрорайона Новосиликатный приглашает сквер Победы на праздничную программу.
9 мая в 13:00 по адресу п.Научный Городок, 31 состоится Праздничный концерт "Песни нашей Победы", подготовленный МБУК "Научногородокское клубное объединение".
9 мая в с 20:00 до 22:00 в р.п. Южный по адресу ул.Чайковского, 21 пройдет Концертная программа "Была весна, весна Победы!", подготовленная МБУК "Дворец культуры "Южный".
15:27:10 04-05-2026
Почему в Ленинском районе нет мероприятий в парке "Эдельвейс"? Столько сил было вложено, чтобы из заросшей рощи сделать культурное пространство в центре района. И делалось это на энтузиазме жителей района, школьников, работников районной администрацией . А теперь это место для развлечений только тех людей, которые могут оплатить "сферы" для гулянок. Очень жаль.
16:05:12 04-05-2026
Боже, эти песни и пляски оказывается действительно кому-то интересны кроме самих творческих коллективов
18:41:32 04-05-2026
а что на Сахарава больше не будет салюты, где то на Южном будет,
20:25:30 04-05-2026
Погода 9-го будет не очень - дождь, гроза, пасмурно.
