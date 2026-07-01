Предприятия Барнаула инвестировали в город 7,4 млрд рублей с начала 2026 года

50,5% вложений пришлось на здания и улучшение земель

01 июля 2026, 08:52, ИА Амител

Барнаул / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Объем инвестиций, освоенных крупными и средними предприятиями Барнаула в первом квартале 2026 года, достиг 7,4 миллиарда рублей. Такие данные приводит мэрия города со ссылкой на Алтайкрайстат.

В структуре этих вложений лидируют расходы на строительство зданий и сооружений, а также на улучшение земель — на них пришлось 50,5% от общего объема средств. Еще 27,9% составили затраты на закупку машин и оборудования. При этом в инвестиционной структуре заметно преобладают привлеченные средства.

Среди отраслей, получивших наибольшее финансирование в первые три месяца года, выделяются транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, а также сферы, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.



