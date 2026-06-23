Представлявшая Алтайский край депутат Госдумы Анжелика Глазкова сменила регион выдвижения

Для Алтайского края это означает изменение партийного представительства на предстоящих выборах

23 июня 2026, 17:34, ИА Амител

Анжелика Глазкова / Фото: телеграм-канал Анжелики Глазковой

Алтайский край на предстоящих выборах в Государственную Думу может остаться без одного из депутатов, избранных от региона в 2021 году. Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова, представляющая сейчас Алтайский край, Республику Алтай и Тыву, будет участвовать в новой избирательной кампании уже от другой территориальной группы, пишет "Атмосфера".

Соответствующее решение было принято на съезде КПРФ, который состоялся 20 июня. Теперь политик будет баллотироваться от группы, в которую вошли новые регионы России, а также Крым и Севастополь.

Для Алтайского края это означает изменение партийного представительства на предстоящих выборах. Если в 2021 году Анжелика Глазкова входила в региональную группу вместе с первым секретарем Алтайского крайкома КПРФ Марией Прусаковой, то теперь ее политическая работа будет связана с другими территориями.

Напомним, на прошлых выборах в Государственную Думу Мария Прусакова и Анжелика Глазкова занимали первое и второе места в территориальной группе, объединявшей Алтайский край, Республику Алтай и Тыву. После того как Прусакова одержала победу по Рубцовскому одномандатному округу, мандат по партийным спискам получила именно Глазкова.

В нынешней кампании состав территориальной группы изменился. Помимо Алтайского края, Республики Алтай и Тывы, в нее теперь вошла Сахалинская область.

Первое место в обновленной региональной группе заняла Мария Прусакова. Таким образом, именно она станет главным кандидатом КПРФ от Алтайского края на предстоящих выборах.

Кроме того, Прусакова намерена участвовать и в выборах по Славгородскому одномандатному округу. По данным СМИ, от партии "Единая Россия" в этом округе может быть выдвинут заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного собрания Денис Голобородько.