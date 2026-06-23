Представлявшая Алтайский край депутат Госдумы Анжелика Глазкова сменила регион выдвижения
Для Алтайского края это означает изменение партийного представительства на предстоящих выборах
23 июня 2026, 17:34, ИА Амител
Алтайский край на предстоящих выборах в Государственную Думу может остаться без одного из депутатов, избранных от региона в 2021 году. Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова, представляющая сейчас Алтайский край, Республику Алтай и Тыву, будет участвовать в новой избирательной кампании уже от другой территориальной группы, пишет "Атмосфера".
Соответствующее решение было принято на съезде КПРФ, который состоялся 20 июня. Теперь политик будет баллотироваться от группы, в которую вошли новые регионы России, а также Крым и Севастополь.
Для Алтайского края это означает изменение партийного представительства на предстоящих выборах. Если в 2021 году Анжелика Глазкова входила в региональную группу вместе с первым секретарем Алтайского крайкома КПРФ Марией Прусаковой, то теперь ее политическая работа будет связана с другими территориями.
Напомним, на прошлых выборах в Государственную Думу Мария Прусакова и Анжелика Глазкова занимали первое и второе места в территориальной группе, объединявшей Алтайский край, Республику Алтай и Тыву. После того как Прусакова одержала победу по Рубцовскому одномандатному округу, мандат по партийным спискам получила именно Глазкова.
В нынешней кампании состав территориальной группы изменился. Помимо Алтайского края, Республики Алтай и Тывы, в нее теперь вошла Сахалинская область.
Первое место в обновленной региональной группе заняла Мария Прусакова. Таким образом, именно она станет главным кандидатом КПРФ от Алтайского края на предстоящих выборах.
Кроме того, Прусакова намерена участвовать и в выборах по Славгородскому одномандатному округу. По данным СМИ, от партии "Единая Россия" в этом округе может быть выдвинут заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного собрания Денис Голобородько.
18:28:32 23-06-2026
Надо понимать, что Анжелика Глазкова подняла с колен и выполнила все свои обещания в отношении АК, РА и Тувы. Следующие на очереди.
18:32:18 23-06-2026
А кто это? И почему о ней не слышо не видно? Зачем такое "счастье" списочное Алтайскому краю и другим регионам?
04:34:20 24-06-2026
Ну и смысл голосовать за Прусакову? Если по ее мандату в ГосДуме потом какая то Анжелика Глазкова сидит. Которая и на Алтае то не разу не была. И плевала на Барнаул с высокой колокольни.
08:54:44 24-06-2026
Интересные политики, о которых ничего не известно. Дайте хотя бы информацию о том, где и кем работала, какое образование? Какое политическое кредо у неё?
10:02:04 24-06-2026
Гость (08:54:44 24-06-2026) Интересные политики, о которых ничего не известно. Дайте хот...
Политическое кредо у нынешних коммунистов? Что-то вроде "сиди тихо, хлопай громко, **** глубже". Глядишь из депрессивного региона переставят на более дотационное местечко