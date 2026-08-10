Преимущественно без осадков и утренний туман. Какая погода ждет Алтайский край 10 августа

Порывы ветра могут достигать 13 м/с

10 августа 2026, 06:00, ИА Амител

Лето на берегу / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

До +34 градусов ожидается в Алтайском крае днем 10 августа, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +29...+34 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами в предгорьях — туман. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ожидается +28...+30 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.