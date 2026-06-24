Преподаватели АлтГПУ проведут школу русского языка для студентов из Таджикистана

Занятия в Москве пройдут в рамках проекта "Учусь великому"

24 июня 2026, 12:00, ИА Амител

Преподаватели АлтГПУ / Фото: пресс-служба вуза

В Москве 22 июня начала работу школа русского языка "Учусь великому". Занятия для студентов из Республики Таджикистан проведут преподаватели Алтайского государственного педагогического университета. Участников ждет образовательная и культурная программа, итоговое тестирование и практика по современным методикам преподавания русского языка.

Программа для будущих русистов

Проект "Учусь великому" уже два года реализует Фонд "Моя история" при поддержке Минпросвещения России. Школа русского языка продлится до 27 июня. В ней примут участие студенты из разных городов Таджикистана — Худжанда, Бохтара, Гарма и Хорога.

Занятия проведут доцент кафедры общего и русского языкознания и методики преподавания русского языка как иностранного, директор Центра международного образования АлтГПУ Марина Небольсина, а также доценты кафедры Татьяна Сухотерина и Евгения Капустина.

Будущие русисты изучат методические подходы к преподаванию русского языка, разберут актуальные вопросы лингвистики и речевой коммуникации. Также участники попробуют интерактивные форматы работы, помогающие сделать занятия живыми и понятными для аудитории. В конце обучения студенты пройдут итоговое тестирование. Оно поможет оценить знания, которые они получат во время занятий.

Программа в Москве станет частью международной образовательной работы АлтГПУ, связанной с продвижением русского языка и российской культуры за рубежом.

Практика международного обучения

Напомним, АлтГПУ развивает международные образовательные проекты не только для студентов, но и для школьников. Ранее университет открыл языковой лагерь на Пхукете, где тайские дети изучают русский язык и знакомятся с культурой России.

Первыми участниками лагеря стали 70 старшеклассников. Такой формат помогает школьникам преодолеть языковой барьер и получить первые знания о России через живые, понятные и практические занятия.