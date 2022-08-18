Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с барнаульским мальчиком, которого отец прицепил к гире

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с истязания отцом 11-летнего мальчика в Барнауле. Как сообщает пресс-служба ведомства, ход и расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что по данным следствия, 14 августа 36-летний мужчина избил своего 11-летнего сына, а затем прицепил к его ноге цепь с гирей. После того, как бабушка ребенка обратилась с заявлением в правоохранительные органы, мальчик был передан в специализированное учреждение. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также иные факты противоправных деяний со стороны отца ребенка.

Ранее в алтайском ГУ МВД рассказали, что семья ранее не состояла на учете как неблагополучная. Против обоих родителей заведен протокол об административном правонарушении, ребенок находится социально-реабилитационном центре. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).