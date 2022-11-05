Бензовоз загорелся на трассе Барнаул — Новосибирск. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

Инцидент произошёл неподалёку от города Черепаново. Из-за происшествия на трассе возникла пробка в обе стороны.

Предполагается, что пожар возник после столкновения бензовоза с фурой. На месте работали пожарные.

Информации о погибших и пострадавших на момент публикации нет.

Ранее сообщалось, что в Славгороде водитель «Жигулей» насмерть сбил женщину.