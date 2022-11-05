Бензовоз загорелся на трассе Барнаул — Новосибирск

Предполагается, что пожар начался после столкновения бензовоза с фурой

5 ноября 2022, 22:26, Илья Звягинцев

Бензовоз загорелся на трассе Барнаул — Новосибирск. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

Инцидент произошёл неподалёку от города Черепаново. Из-за происшествия на трассе возникла пробка в обе стороны.

Предполагается, что пожар возник после столкновения бензовоза с фурой. На месте работали пожарные.

Информации о погибших и пострадавших на момент публикации нет.

Ранее сообщалось, что в Славгороде водитель «Жигулей» насмерть сбил женщину.

Водитель «Жигулей» насмерть сбил девушку в Славгороде

Водитель «Жигулей» насмерть сбил девушку в Славгороде

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