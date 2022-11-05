Бензовоз загорелся на трассе Барнаул — Новосибирск
Предполагается, что пожар начался после столкновения бензовоза с фурой
5 ноября 2022, 22:26, Илья Звягинцев
Бензовоз загорелся на трассе Барнаул — Новосибирск. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».
Инцидент произошёл неподалёку от города Черепаново. Из-за происшествия на трассе возникла пробка в обе стороны.
Предполагается, что пожар возник после столкновения бензовоза с фурой. На месте работали пожарные.
Информации о погибших и пострадавших на момент публикации нет.
Ранее сообщалось, что в Славгороде водитель «Жигулей» насмерть сбил женщину.
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