Глава СКР заинтересовался расследованием гибели подростка на Алтае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели подростка в Алтайском крае, который во время катания на тюбинге попал под автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Напомним, трагический случай произошёл в бийском посёлке Сорокино вечером 20 ноября. 16-летний юноша катался на тюбинге, прицепленном буксировочным тросом к машине. В один момент подростка вынесло на обочину, где он столкнулся с припаркованным автомобилем. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте до приезда скорой.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

«Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Колесниченко доложить о ходе расследования уголовного дела», — рассказали в СКР.