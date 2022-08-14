Грузовик перевернулся на Чуйском тракте. Видео

В Республике Алтай перевернулся грузовик, сообщает «В курсе 22» в воскресенье, 14 августа.

Авария случилась на Чуйском тракте рядом с границей Онгудайского и Улаганского районов. Всё произошедшее попало на видео.

Согласно записи, у большегруза разбито лобовое стекло и повреждена кабина, а содержимое прицепа оказалось в кювете. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП не уточняется.

Ранее в Алтайском крае водителю грузовика снесло голову отскочившим буксировочным крюком.