На Алтае молодой водитель не справился с управлением и погиб

Человек погиб, ещё трое пострадали в результате ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

По данным ведомства, 15 октября около 03:00 24-летний житель Улаганского района ехал на Toyota Carina в сторону села Онгудай, но по пути не справился с управлением и съехал в кювет, где авто перевернулось.

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«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Кроме того, в Акташскую районную больницу были госпитализированы пассажиры автомобиля — трое мужчин, жители Улаганского района», — говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку.

Ранее в Республике Алтай жительницу Майминского района приговорили к трём годам лишения свободы условно за пьяное ДТП.