Серийного убийцу котов приговорили к 2,5 года колонии

Он пытался объяснить свой поступок тем, что коты разносят заразу, но суд его доводы не принял

23 января 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Серийного убийцу котов Олега Кривякова приговорили к реальному тюремному сроку. Об этом сообщает Mash.

31-летний мужчина катался по району на BMW и расстреливал хвостатых из пневматического ружья. Всего на счету стрелка около десяти жертв.

После задержания он пытался оправдаться перед правоохранителями. Котоненавистник заявлял, что коты являются разносчиками заразы и различных болезней, так что он помогал Москве.

Суд Кривякову не поверил и признал его виновным по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Хулиганство". Срок он будет отбывать в колонии-поселении.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападениями бродячих собак на людей в Республике Алтай.