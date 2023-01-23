Серийного убийцу котов приговорили к 2,5 года колонии
Он пытался объяснить свой поступок тем, что коты разносят заразу, но суд его доводы не принял
23 января 2023, 15:50, ИА Амител
Серийного убийцу котов Олега Кривякова приговорили к реальному тюремному сроку. Об этом сообщает Mash.
31-летний мужчина катался по району на BMW и расстреливал хвостатых из пневматического ружья. Всего на счету стрелка около десяти жертв.
После задержания он пытался оправдаться перед правоохранителями. Котоненавистник заявлял, что коты являются разносчиками заразы и различных болезней, так что он помогал Москве.
Суд Кривякову не поверил и признал его виновным по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Хулиганство". Срок он будет отбывать в колонии-поселении.
Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападениями бродячих собак на людей в Республике Алтай.
Комментарии 19