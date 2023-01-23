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Серийного убийцу котов приговорили к 2,5 года колонии

Он пытался объяснить свой поступок тем, что коты разносят заразу, но суд его доводы не принял

23 января 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Серийного убийцу котов Олега Кривякова приговорили к реальному тюремному сроку. Об этом сообщает Mash.

31-летний мужчина катался по району на BMW и расстреливал хвостатых из пневматического ружья. Всего на счету стрелка около десяти жертв.

После задержания он пытался оправдаться перед правоохранителями. Котоненавистник заявлял, что коты являются разносчиками заразы и различных болезней, так что он помогал Москве.

Суд Кривякову не поверил и признал его виновным по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Хулиганство". Срок он будет отбывать в колонии-поселении.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападениями бродячих собак на людей в Республике Алтай.

 

Комментарии 19

  • Мало дали. Легко отделался
    23 января, Гость   Ответить
  • Наконец то закон работает.
    23 января, Гость   Ответить
  • надо было говорить что это не коты а рысекоты. Ну как волкособы. Тогда другое дело
    23 января, Гость   Ответить
  • Какой то моральный урод
    23 января, Гость   Ответить
  • Шариков реинкарнировался.
    23 января, Гость   Ответить
  • Лысый козел
    23 января, Гость   Ответить
  • Мало!!!! Выйдет и всё начнёт сначала?!
    23 января, Гость   Ответить
  • Я бы ему присудила тяжёлые работы лет на десять. Ему эти 2,5 года - подарок. Гаденыш...
    23 января, Гость   Ответить
  • 10 жизней забрал - 2,5 года ??!?!?!
    23 января, Гость   Ответить
  • Все зоошизы отметилось?
    23 января, Гость   Ответить
  • Мало дали этой твари!
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, точно урод. И не только моральный.
    23 января, Гость   Ответить
  • Кошаков конечно жаль, но законы у нас дебильные. Двум дебилам из Новосибирска дали по полтора года исправительных работ за убийство старушки креслом, а за котов реальный срок. Получается человеческая жизнь стоит меньше кошачьей.
    23 января, Гость   Ответить
  • Бездомные бродячие животные в городе опасны для людей, но стрелять в городе с ружья тоже опасно и недопустимо.
    23 января, Гость   Ответить
  • Конечно урод...Опасен и для общества..
    24 января, Гость   Ответить
  • Ненавижу живодеров. Такие свои комплексы вымещают на тех, кто сдачи дать не может. Еще один "Шариков". Я бы таких на их кишках вешал.
    24 января, Гость   Ответить
  • Поселение - реальный срок? Не смешите! Человек живет на ВОЛЕ!
    24 января, Гость   Ответить
  • Ненавижу живодеров. Такие свои комплексы вымещают на тех, кто сдачи дать не может. Еще один "Шариков". Я бы таких на их кишках вешал ***** Николай II убил сотни собак из винтовки, любил это дело. Сейчас он святой. Его бы ты на кишках повесил?
    24 января, Гость   Ответить
  • А такая шаурма хорошая получалась, жаль, бизнес у чувака прикрылся :-) Кошаков и их безмозглых хозяев вообще не жалко, жаль мало чувак кошек настрелял, слишком много их еще по улицам шарахается.
    24 января, Гость   Ответить
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