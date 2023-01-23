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Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нападений собак на Алтае

В Следкоме сочли, что местные власти не принимают достаточных мер к отлову бродячих четвероногих

23 января 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападениями бродячих собак на людей в Республике Алтай. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствие заинтересовала информация о нападениях четвероногих в Горно-Алтайске и Усть-Коксинском районе в январе текущего года. По данным регионального Роспотребнадзора, только за минувшую неделю от укусов животных пострадали десять человек, в том числе ребёнок и 16-летний подросток, отмечает издание.

В СКР считают, что местные власти не принимают достаточных мер к отлову бродячих животных. При этом в Горно-Алтайске и Майминском районе за неделю отловили 25 и 13 собак соответственно. В остальных районах такую работу не проводят, сказано в публикации.

 

 

Комментарии 6

  • Пусть сначала возбудит против дебильных законотворцев... И собаки сами исчезнут.
    23 января, Гость   Ответить
  • Амик, ну когда вы уже в заголовках перестанете и Алтайский край и Республику Алтай указывать "Алтай". Это два разных региона России, указывайте их по-разному и не вводите читателей в заблуждение.
    23 января, Гость   Ответить
  • Хозяева собак должны отвечать за тех кого приручили,а то поиграют и выбросят,бедное животное
    23 января, Гость   Ответить
  • Хозяева собак должны нести ответственность за то что бросают собак на произвол судьбы,была бы ответственность,тогда бы и бродячих собак небыло
    23 января, Гость   Ответить
  • А в Бийске с Барнаулом разве лучше??? Не пройти везде кидаются
    23 января, Гость   Ответить
  • не надо врать, где это везде кидаются? вот каждый день пешком на работу хожу, по частному сектору в том числе, никто за последние 20 лет не кинулся из животных. человекообразного быдла много, водятлов тупых полно.
    23 января, Гость   Ответить
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