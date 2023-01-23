Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нападений собак на Алтае

В Следкоме сочли, что местные власти не принимают достаточных мер к отлову бродячих четвероногих

23 января 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападениями бродячих собак на людей в Республике Алтай. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствие заинтересовала информация о нападениях четвероногих в Горно-Алтайске и Усть-Коксинском районе в январе текущего года. По данным регионального Роспотребнадзора, только за минувшую неделю от укусов животных пострадали десять человек, в том числе ребёнок и 16-летний подросток, отмечает издание.

В СКР считают, что местные власти не принимают достаточных мер к отлову бродячих животных. При этом в Горно-Алтайске и Майминском районе за неделю отловили 25 и 13 собак соответственно. В остальных районах такую работу не проводят, сказано в публикации.