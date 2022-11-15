Такой день. Задержание мужчины, избившего инвалида, и сотни собак, которых могут выгнать из приюта

Следователи Следственного комитета допросили подозреваемого в избиении инвалида возле ТЦ «Первомайский» жителя Барнаула. Мужчину задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

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Происшествия Мужчину, избившего инвалида в центре Барнаула, задержали и допросили

Сразу на двух перекрёстках в Барнауле временно не работают светофоры. Регулирующие устройства отключили на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова, а также Советской Армии и Коммунаров.

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Общество На двух перекрестках в Барнауле сломались светофоры

Более ста собак могут выгнать из барнаульского приюта, деятельность которого прокуратура требует признать незаконной. 21 ноября в Индустриальном районном суде Барнаула пройдёт заседание по иску прокурора к пенсионерке — в посёлке Лесном на своём участке площадью 6 соток она содержит собак, которые мешают соседям «лаем и зловонием».

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Общество Более ста собак могут выгнать из приюта в Барнауле из-за иска прокуратуры

В следующую среду, 23 ноября, губернатор Виктор Томенко второй раз проведёт прямую линию с жителями Алтайского края. Сбор вопросов для главы региона объявили 15 ноября. Amic.ru рассказывает, каким способом можно «связаться с губернатором» и где посмотреть прямой эфир.

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Политика Как задать вопрос на прямую линию с губернатором Томенко

Ремонт моста на Новом рынке в Барнауле точно не закончится раньше намеченного срока. При этом директор главного подрядчика ДСУ-4 Николай Данилин подчеркнул, что закончить работы планируется ровно в срок.