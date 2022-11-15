Как задать вопрос на прямую линию с губернатором Томенко
Сделать это можно через интернет, либо дозвонившись по телефону
В следующую среду, 23 ноября, губернатор Виктор Томенко второй раз проведёт прямую линию с жителями Алтайского края. Сбор вопросов для главы региона объявили 15 ноября. Amic.ru рассказывает, каким способом можно «связаться с губернатором» и где посмотреть прямой эфир.
Как мне задать вопрос губернатору?
Задать интересующие вас вопросы можно через специальную форму обратной связи во «ВКонтакте» в аккаунте правительства Алтайского края, под анонсами прямой линии в аккаунтах губернатора (ОК и ВК), ЦУР Алтайского края и регионального кабмина.
Кроме того, в каждом городе и районе будет работать свой телефон, где также можно оставить вопросы. Звонки принимаются с 15 ноября в рабочие дни с 10:00 до 17:00.
Как долго будут собирать вопросы губернатору?
Задать вопрос можно будет вплоть до начала прямого эфира — то есть до 23 ноября.
А время трансляции уже известно?
Нет, но по опыту прошлого года можно ориентироваться на 17:00. Кстати, тогда продолжительность общения губернатора с жителями в прямом эфире составила 2,5 часа.
Где смотреть, слушать и читать прямую линию с Виктором Томенко?
За трансляцией можно следить на площадках крупнейших региональных СМИ: телеканалов «Катунь 24», «Россия 24», радиостанций «Россия», «Катунь FM», «Бизнес FM», а также в соцсети «ВКонтакте» в официальном паблике правительства края и в аккаунте Центра управления регионом. Текстовую трансляции будет вести сайт amic.ru.