В Барнауле домашняя собака покусала ребенка во время прогулки

Домашняя собака укусила шестилетнего ребёнка во время прогулки. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошёл по адресу Попова, 37. По словам горожанки, ребёнок вместе с бабушкой гулял по улице, а в это время собака перебежала через дорогу и напала на мальчика.

У хозяйки пса другая версия. Женщина утверждает, что мальчик шёл без сопровождения взрослых. Он пробежал мимо собаки и пёс среагировал. Она также добавила, что одёрнула поводок, чтобы собака не могла ещё сильнее укусить ребёнка.

Горожанка отметила, что возле её дома нет оборудованного для выгула собак места.