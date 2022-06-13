В Барнауле домашняя собака покусала ребенка во время прогулки
Хозяйка пса утверждает, что ребёнок был без взрослых и бежал по дороге мимо животного
13 июня 2022, 08:48, Илья Звягинцев
Домашняя собака укусила шестилетнего ребёнка во время прогулки. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».
Инцидент произошёл по адресу Попова, 37. По словам горожанки, ребёнок вместе с бабушкой гулял по улице, а в это время собака перебежала через дорогу и напала на мальчика.
У хозяйки пса другая версия. Женщина утверждает, что мальчик шёл без сопровождения взрослых. Он пробежал мимо собаки и пёс среагировал. Она также добавила, что одёрнула поводок, чтобы собака не могла ещё сильнее укусить ребёнка.
Горожанка отметила, что возле её дома нет оборудованного для выгула собак места.
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