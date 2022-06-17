В Бийске живодёры жестоко избили котенка и оторвали ему лапу

В Бийске горожане спасли котёнка, которого жестоко избили живодёры. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Девушка нашла животное поздно вечером и передала его ветеринарам.

«Сутки провёл в стационаре бедный котёнок, врачи ветеринарной клиники вытаскивают его с того света, готовят к операции. Лапка просто оторвана, внутренние органы повреждены, на котёнке нет живого места», — рассказали волонтёры.

Активисты уверены, что котёнок не попал в ДТП и не был истерзан собаками. Раны, нанесённые ему, — дело человеческих рук.

По словам волонтёров, писать заявление в полицию бессмысленно, потому что они не знают, кто именно издевался над животным.

Ранее сообщалось, что в Барнауле домашняя собака укусила ребёнка во время прогулки.