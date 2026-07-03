Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело против экс‑депутата Дмитрия Гудкова*

Бывшего парламентария подозревают в уклонении от обязанностей иноагента

03 июля 2026, 17:44, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Прокуратура Москвы настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*, подозреваемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом пишет РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, 46‑летний Гудков* ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на санкции, с февраля он продолжил размещать в социальной сети сообщения и материалы без обязательной маркировки.

В прокуратуре уточнили, что материалы проверки переданы в следственный орган. Там должны решить, есть ли основания для уголовного преследования Гудкова* по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В ведомстве подчеркнули, что держат на контроле результаты рассмотрения этих материалов.

Напомним, Минюст РФ включил Гудкова* в реестр иноагентов в феврале 2023 года, а в ноябре 2025-го его внесли в перечень террористов и экстремистов в России.

*Лицо, признанное иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ