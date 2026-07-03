Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело против экс‑депутата Дмитрия Гудкова*
Бывшего парламентария подозревают в уклонении от обязанностей иноагента
03 июля 2026, 17:44, ИА Амител
Прокуратура Москвы настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*, подозреваемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом пишет РИА Новости.
По данным надзорного ведомства, 46‑летний Гудков* ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на санкции, с февраля он продолжил размещать в социальной сети сообщения и материалы без обязательной маркировки.
В прокуратуре уточнили, что материалы проверки переданы в следственный орган. Там должны решить, есть ли основания для уголовного преследования Гудкова* по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В ведомстве подчеркнули, что держат на контроле результаты рассмотрения этих материалов.
Напомним, Минюст РФ включил Гудкова* в реестр иноагентов в феврале 2023 года, а в ноябре 2025-го его внесли в перечень террористов и экстремистов в России.
*Лицо, признанное иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ
17:56:11 03-07-2026
Если с полгода назад сказать, что на заправках не будет бензина. Можно было уже к вечеру стать иноагентом. Там правда оказалось ещё и обязанности есть какие-то