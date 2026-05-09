Прямая трансляция празднования Дня Победы в Барнауле

На площади Советов в строю прошли 22 парадных расчета, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр

09 мая 2026, 09:40, ИА Амител

81-летие Победы в Великой Отечественной войне отмечают в Барнауле. Телеканал "Катунь 24" провел прямую трансляцию празднования на площади Советов, где в строю прошли 22 парадных расчета, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр. В составе праздничной колонны проехали ретроавтомобили военного времени.

По центральному проспекту города прошел "Бессмертный полк".

Официальные праздничные мероприятия традиционно начались с возложения цветов на Мемориале Славы. Все торжества завершатся в 22:00 салютом на набережной Оби.

Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.