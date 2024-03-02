Путин провел переговоры с Лукашенко и Токаевым

С каждым из лидером российский президент пообщался по телефону

02 марта 2024, 22:47, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пообщался по телефону с президентами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевыем.

Как сообщили телеграм-канале Кремля, в разговоре с Лукашенко Путин поздравил его с успешными парламентскими и местными выборами, подробно обсудил вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений и затронул тему международной обстановки.

С Токаевым российский лидер поговорил о реализации совместных проектов. Также был "подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства".

29 февраля Путин выступил с посланием Федеральному собранию, затронув темы СВО, развития армии, семьи, образования и многие другие.