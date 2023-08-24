Шесть стран станут новыми членами БРИКС

Также для соблюдения географического баланса в список могут внести одну страну из Африки

24 августа 2023, 16:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ станут новыми участниками БРИКС. Об этом сообщает бразильский новостной сайт UOL.

Согласно информации из документа, который проанализировали журналисты, новых участников определили по географическому принципу.



Для соблюдения баланса в список могут включить еще одну страну из Африки. Шестым будущим членом организации стала Эфиопия.

Ранее на саммите БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге, выступил Владимир Путин.