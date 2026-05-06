Работа с мотоблоком обернулась травмами для двух жителей Алтайского края

В сезон садовых работ подобные травмы происходят особенно часто

06 мая 2026, 23:36, ИА Амител

Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае за сутки произошло сразу два несчастных случая при работе с мотоблоками. Травмы получили жители Бийска и Красногорского района, сообщили в службе скорой медицинской помощи Бийска.

Первый инцидент произошел на приусадебном участке в Бийске. По данным медиков, 69-летний мужчина работал с мотоблоком, когда фреза зацепила штанину и травмировала ему голень. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь — в состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу.

Еще один случай произошел в Красногорском районе. Там мужчина попал ногой под мотоблок и получил множественные раны. Прибывшая бригада скорой помощи провела противошоковую терапию, наложила асептические повязки, после чего пострадавшего госпитализировали.

Медики напомнили, что в сезон садовых работ подобные травмы происходят особенно часто. Специалисты рекомендуют внимательно изучать инструкцию к технике, проверять исправность оборудования, не работать в свободной одежде и обязательно использовать защитную экипировку.