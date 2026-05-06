НОВОСТИПроисшествия

Работа с мотоблоком обернулась травмами для двух жителей Алтайского края

В сезон садовых работ подобные травмы происходят особенно часто

06 мая 2026, 23:36, ИА Амител

Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае за сутки произошло сразу два несчастных случая при работе с мотоблоками. Травмы получили жители Бийска и Красногорского района, сообщили в службе скорой медицинской помощи Бийска.

Первый инцидент произошел на приусадебном участке в Бийске. По данным медиков, 69-летний мужчина работал с мотоблоком, когда фреза зацепила штанину и травмировала ему голень. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь — в состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу.

Еще один случай произошел в Красногорском районе. Там мужчина попал ногой под мотоблок и получил множественные раны. Прибывшая бригада скорой помощи провела противошоковую терапию, наложила асептические повязки, после чего пострадавшего госпитализировали.

Медики напомнили, что в сезон садовых работ подобные травмы происходят особенно часто. Специалисты рекомендуют внимательно изучать инструкцию к технике, проверять исправность оборудования, не работать в свободной одежде и обязательно использовать защитную экипировку.

«Мотоблок — это не просто помощник на участке, а серьезная техника с потенциально опасными вращающимися элементами. Такие детали могут привести к тяжелым травмам», — подчеркнули специалисты.

Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Бийск Алтайский край
       

Комментарии 7

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Гость

07:10:58 07-05-2026

раз валетов в колоде не хватает, то наверное, запретить мотоблоки и сады
даешь, из-за кучки имбецилов взять в заложники всех.
по просьбам трудящихся, конечно же

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Сергей😎

08:44:25 07-05-2026

Третий случай недавно произошëл в Калманском районе, пацан пахал огород, и также штанина зацепилась за фрезу, сильно пострадала нога, в итоге больница, операция.

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Гость

08:48:49 07-05-2026

Это что за мотоблоки такие? Или штанины сильно расклешенные? Почему не в сапогах пашут?

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Гость

09:45:13 07-05-2026

Нужно начать выдавать права на управление мотоблоками, в зависимости от объёма двигателя мотоблока. Два раза в год проходить техосмотр мотоблока. Требовать сертификат соответствия мотоблока нормам выхлопа Евро-6. Платное дооснащение мотоблоков катализаторами с получением справки соответствия безопасности конструкции мотоблока. Обязательно ОСАГО на мотоблок. В случае происшествия с мотоблоком вызывать ГАИ и оформлять протокол, водителя на освидетельствование.

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Кость

10:50:15 07-05-2026

Гость (09:45:13 07-05-2026) Нужно начать выдавать права на управление мотоблоками, в зав... посетите Эрдмана...

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илья

12:32:40 07-05-2026

И ни один не отметил несоответствия картинки с содержимым. Поколение ЕГЭ не в курсе отличие мотоблока от триммера. Плохо очень плохо.

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Гость

12:54:05 07-05-2026

зачем самому то пахать? гораздо проще тракториста нанять - он и глубже вспашет и аккуратнее

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