Работа с мотоблоком обернулась травмами для двух жителей Алтайского края
В сезон садовых работ подобные травмы происходят особенно часто
06 мая 2026, 23:36, ИА Амител
В Алтайском крае за сутки произошло сразу два несчастных случая при работе с мотоблоками. Травмы получили жители Бийска и Красногорского района, сообщили в службе скорой медицинской помощи Бийска.
Первый инцидент произошел на приусадебном участке в Бийске. По данным медиков, 69-летний мужчина работал с мотоблоком, когда фреза зацепила штанину и травмировала ему голень. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь — в состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу.
Еще один случай произошел в Красногорском районе. Там мужчина попал ногой под мотоблок и получил множественные раны. Прибывшая бригада скорой помощи провела противошоковую терапию, наложила асептические повязки, после чего пострадавшего госпитализировали.
Медики напомнили, что в сезон садовых работ подобные травмы происходят особенно часто. Специалисты рекомендуют внимательно изучать инструкцию к технике, проверять исправность оборудования, не работать в свободной одежде и обязательно использовать защитную экипировку.
«Мотоблок — это не просто помощник на участке, а серьезная техника с потенциально опасными вращающимися элементами. Такие детали могут привести к тяжелым травмам», — подчеркнули специалисты.
07:10:58 07-05-2026
раз валетов в колоде не хватает, то наверное, запретить мотоблоки и сады
даешь, из-за кучки имбецилов взять в заложники всех.
по просьбам трудящихся, конечно же
08:44:25 07-05-2026
Третий случай недавно произошëл в Калманском районе, пацан пахал огород, и также штанина зацепилась за фрезу, сильно пострадала нога, в итоге больница, операция.
08:48:49 07-05-2026
Это что за мотоблоки такие? Или штанины сильно расклешенные? Почему не в сапогах пашут?
09:45:13 07-05-2026
Нужно начать выдавать права на управление мотоблоками, в зависимости от объёма двигателя мотоблока. Два раза в год проходить техосмотр мотоблока. Требовать сертификат соответствия мотоблока нормам выхлопа Евро-6. Платное дооснащение мотоблоков катализаторами с получением справки соответствия безопасности конструкции мотоблока. Обязательно ОСАГО на мотоблок. В случае происшествия с мотоблоком вызывать ГАИ и оформлять протокол, водителя на освидетельствование.
10:50:15 07-05-2026
Гость (09:45:13 07-05-2026) Нужно начать выдавать права на управление мотоблоками, в зав... посетите Эрдмана...
12:32:40 07-05-2026
И ни один не отметил несоответствия картинки с содержимым. Поколение ЕГЭ не в курсе отличие мотоблока от триммера. Плохо очень плохо.
12:54:05 07-05-2026
зачем самому то пахать? гораздо проще тракториста нанять - он и глубже вспашет и аккуратнее