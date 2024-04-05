Украинская модель Анна Краевская разбилась на Ferrari в Италии
Девушка родилась в Одессе, но проживала в Швейцарии
05 апреля 2024, 07:45, ИА Амител
Анна Краевская / Фото: соцсети
Украинская фотомодель Анна Краевская погибла в Италии, разбившись на Ferrari, пишет газета La Repubblica.
ДТП случилось в Пьемонте. За рулем спорткара был 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. Во время движения на скорости 200 км/час он не справился с управлением и врезался в ограждение.
В итоге машину разорвало на части, после чего она загорелась. 21-летняя Краевская и Кестай погибли на месте.
Известно, что девушка родилась в Одессе, но уже долгое время проживала в Швейцарии.
08:17:33 05-04-2024
Могла сейчас в ВСУ служить
08:58:57 05-04-2024
Гость (08:17:33 05-04-2024) Могла сейчас в ВСУ служить... ну и чем ты лучше кастрюлеголовых?
08:49:07 05-04-2024
Она была релоканткой или трудовой эмигранткой?
09:14:06 05-04-2024
Она совершила какой-то подвиг? Почему все должны о ней знать?
09:28:50 05-04-2024
Гость (09:14:06 05-04-2024) Она совершила какой-то подвиг? Почему все должны о ней знать...
Потому что красивая.Поедем,красавица,кататься...
09:14:35 05-04-2024
а какой она модели? можно поинтересоваться?
09:37:08 05-04-2024
Гость (09:14:35 05-04-2024) а какой она модели? можно поинтересоваться?... Согласен с Вами, от слова "СОВСЕМ" НЕ МОДЕЛЬ!
09:19:31 05-04-2024
Красиво жила -красиво умерла.
09:36:01 05-04-2024
Человека жалко, но в каком месте она модель ???
09:38:32 05-04-2024
Гость (09:36:01 05-04-2024) Человека жалко, но в каком месте она модель ???... сказано же "украинская"
09:56:56 05-04-2024
Гость (09:36:01 05-04-2024) Человека жалко, но в каком месте она модель ???... В том самом.
09:46:20 05-04-2024
Вообще не жалко, одной кастрюлей меньше
14:21:11 05-04-2024
В 21 год каждая вторая - модель, если не жирная и умеет пользоваться косметикой.
14:25:02 05-04-2024
В европе на одни кружевные труселя стало меньше...
21:30:07 05-04-2024
Гость (14:25:02 05-04-2024) В европе на одни кружевные труселя стало меньше......
Зато она прикоснулась к европейским ценностям.А это в моральном плане дорогого стоит.