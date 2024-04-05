Украинская модель Анна Краевская разбилась на Ferrari в Италии

Девушка родилась в Одессе, но проживала в Швейцарии

05 апреля 2024, 07:45, ИА Амител

Анна Краевская / Фото: соцсети

Украинская фотомодель Анна Краевская погибла в Италии, разбившись на Ferrari, пишет газета La Repubblica.

ДТП случилось в Пьемонте. За рулем спорткара был 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. Во время движения на скорости 200 км/час он не справился с управлением и врезался в ограждение.

В итоге машину разорвало на части, после чего она загорелась. 21-летняя Краевская и Кестай погибли на месте.

Известно, что девушка родилась в Одессе, но уже долгое время проживала в Швейцарии.