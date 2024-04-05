НОВОСТИПроисшествия

Украинская модель Анна Краевская разбилась на Ferrari в Италии

Девушка родилась в Одессе, но проживала в Швейцарии

05 апреля 2024, 07:45, ИА Амител

Анна Краевская / Фото: соцсети
Анна Краевская / Фото: соцсети

Украинская фотомодель Анна Краевская погибла в Италии, разбившись на Ferrari, пишет газета La Repubblica.

ДТП случилось в Пьемонте. За рулем спорткара был 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. Во время движения на скорости 200 км/час он не справился с управлением и врезался в ограждение.

В итоге машину разорвало на части, после чего она загорелась. 21-летняя Краевская и Кестай погибли на месте.

Известно, что девушка родилась в Одессе, но уже долгое время проживала в Швейцарии.

ДТП Происшествия

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

08:17:33 05-04-2024

Могла сейчас в ВСУ служить

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:58:57 05-04-2024

Гость (08:17:33 05-04-2024) Могла сейчас в ВСУ служить... ну и чем ты лучше кастрюлеголовых?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:07 05-04-2024

Она была релоканткой или трудовой эмигранткой?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:06 05-04-2024

Она совершила какой-то подвиг? Почему все должны о ней знать?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:50 05-04-2024

Гость (09:14:06 05-04-2024) Она совершила какой-то подвиг? Почему все должны о ней знать...
Потому что красивая.Поедем,красавица,кататься...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:35 05-04-2024

а какой она модели? можно поинтересоваться?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:08 05-04-2024

Гость (09:14:35 05-04-2024) а какой она модели? можно поинтересоваться?... Согласен с Вами, от слова "СОВСЕМ" НЕ МОДЕЛЬ!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:31 05-04-2024

Красиво жила -красиво умерла.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:01 05-04-2024

Человека жалко, но в каком месте она модель ???

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:32 05-04-2024

Гость (09:36:01 05-04-2024) Человека жалко, но в каком месте она модель ???... сказано же "украинская"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:56 05-04-2024

Гость (09:36:01 05-04-2024) Человека жалко, но в каком месте она модель ???... В том самом.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:20 05-04-2024

Вообще не жалко, одной кастрюлей меньше

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:11 05-04-2024

В 21 год каждая вторая - модель, если не жирная и умеет пользоваться косметикой.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:02 05-04-2024

В европе на одни кружевные труселя стало меньше...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:30:07 05-04-2024

Гость (14:25:02 05-04-2024) В европе на одни кружевные труселя стало меньше......
Зато она прикоснулась к европейским ценностям.А это в моральном плане дорогого стоит.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров