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Ребенка вызволили из заброшенного погреба в Барнауле

Мальчик стал "пленником" опасной постройки

04 июня 2026, 17:18, ИА Амител

Спасатель вызволяет ребенка из заброшенного погреба / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Спасатель вызволяет ребенка из заброшенного погреба / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Спасатели вытащили подростка из заброшенного погреба в Барнауле. Мальчик залез в него и не смог выбраться самостоятельно, передает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю. 

В Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд им. Виктора Зюкова поступил звонок от родственника мальчика. Он сообщил специалистам о произошедшем и попросил помощи. 

«Был небольшой лаз в погреб, но оказался слишком узким для взрослого, и мы использовали бензорез, тем самым деблокировали "пленника" собственного любопытства. К счастью, серьезных травм подросток не получил, хотя высота была не меньше трех метров. Подростка мы передали родственникам», — рассказал спасатель Алексей Черкасов.

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Комментарии 5

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Гость

17:32:40 04-06-2026

Все погреба давно пора ликвидировать.

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А нечего

18:19:52 04-06-2026

лазить по крышам чужих гаражей. Своему с ремнём это вдалбливал: провалишься через крышу, "друзья по пакостям" убегут и останешься там зимовать.

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Гость

19:35:25 04-06-2026

Гаражи, заборы, сараи, заброшки - какой пацан по ним не лазил в детстве!

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В нашем детстве

21:34:14 04-06-2026

Гость (19:35:25 04-06-2026) Гаражи, заборы, сараи, заброшки - какой пацан по ним не лази... крыши гаражей были новее и сами гаражи менее заброшены.

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Гость

09:48:54 05-06-2026

Сам виноват

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