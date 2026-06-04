Ребенка вызволили из заброшенного погреба в Барнауле

Мальчик стал "пленником" опасной постройки

04 июня 2026, 17:18, ИА Амител

Спасатель вызволяет ребенка из заброшенного погреба / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Спасатели вытащили подростка из заброшенного погреба в Барнауле. Мальчик залез в него и не смог выбраться самостоятельно, передает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

В Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд им. Виктора Зюкова поступил звонок от родственника мальчика. Он сообщил специалистам о произошедшем и попросил помощи.