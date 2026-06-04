Ребенка вызволили из заброшенного погреба в Барнауле
Мальчик стал "пленником" опасной постройки
04 июня 2026, 17:18, ИА Амител
Спасатели вытащили подростка из заброшенного погреба в Барнауле. Мальчик залез в него и не смог выбраться самостоятельно, передает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.
В Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд им. Виктора Зюкова поступил звонок от родственника мальчика. Он сообщил специалистам о произошедшем и попросил помощи.
«Был небольшой лаз в погреб, но оказался слишком узким для взрослого, и мы использовали бензорез, тем самым деблокировали "пленника" собственного любопытства. К счастью, серьезных травм подросток не получил, хотя высота была не меньше трех метров. Подростка мы передали родственникам», — рассказал спасатель Алексей Черкасов.
17:32:40 04-06-2026
Все погреба давно пора ликвидировать.
18:19:52 04-06-2026
лазить по крышам чужих гаражей. Своему с ремнём это вдалбливал: провалишься через крышу, "друзья по пакостям" убегут и останешься там зимовать.
19:35:25 04-06-2026
Гаражи, заборы, сараи, заброшки - какой пацан по ним не лазил в детстве!
21:34:14 04-06-2026
Гость (19:35:25 04-06-2026) Гаражи, заборы, сараи, заброшки - какой пацан по ним не лази... крыши гаражей были новее и сами гаражи менее заброшены.
09:48:54 05-06-2026
Сам виноват