Ребенка и пятерых взрослых вывели из горящей многоэтажки в Барнауле

Площадь пожара составила около 15 квадратных метров

18 мая 2026, 17:36, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле утром 18 мая произошел пожар в многоквартирном доме на улице Антона Петрова. Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали шесть человек, в том числе ребенка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на первом этаже жилого дома. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров.

Газодымозащитники вывели из опасной зоны шесть человек, среди которых был один ребенок.

На месте происшествия работали девять сотрудников МЧС и три единицы техники.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.