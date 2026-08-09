Роспотребнадзор назвал главные полезные свойства свеклы
В составе свеклы присутствуют витамин С, железо, цинк и антиоксиданты
09 августа 2026, 21:02, ИА Амител
Регулярное употребление свеклы может благоприятно влиять на работу печени, нервной системы, кишечника и головного мозга. О полезных свойствах этого овоща рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Одним из ценных компонентов свеклы является фолиевая кислота, которая участвует в важных процессах организма.
«Свекла — это природный источник фолиевой кислоты. Вещество критически важно для кроветворения, работы нервной системы и правильного развития клеток. А содержащийся в овоще пигмент бетаин способствует восстановлению клеток печени и нормализации жирового обмена», — говорится в сообщении.
Еще одна особенность продукта — высокое содержание природных нитратов. Попадая в организм, они преобразуются в оксид азота, который способствует расширению сосудов и снижению артериального давления.
В составе свеклы также присутствуют витамин С, железо, цинк и антиоксиданты. Эти вещества помогают поддерживать защитные функции организма и снижать уровень хронического воспаления.
Полезен овощ и для пищеварительной системы. Благодаря большому количеству клетчатки его употребление способствует профилактике запоров и создает благоприятную среду для полезной микрофлоры кишечника.
Кроме того, содержащиеся в свекле нитраты способны улучшать кровоснабжение головного мозга. В Роспотребнадзоре отмечают, что это может положительно отражаться на памяти и способности концентрировать внимание.
21:59:17 09-08-2026
Для повышения эластичности сосудов - да, тема рабочая, на инсультниках провереная.
22:00:34 09-08-2026
Значит производителя пальмового маргарина мы не раскрываем, а полезные свойства свёклы пожалуйста