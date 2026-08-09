Роспотребнадзор назвал главные полезные свойства свеклы

В составе свеклы присутствуют витамин С, железо, цинк и антиоксиданты

09 августа 2026, 21:02, ИА Амител

Свекла / Ферма / Овощи / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Регулярное употребление свеклы может благоприятно влиять на работу печени, нервной системы, кишечника и головного мозга. О полезных свойствах этого овоща рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Одним из ценных компонентов свеклы является фолиевая кислота, которая участвует в важных процессах организма.

«Свекла — это природный источник фолиевой кислоты. Вещество критически важно для кроветворения, работы нервной системы и правильного развития клеток. А содержащийся в овоще пигмент бетаин способствует восстановлению клеток печени и нормализации жирового обмена», — говорится в сообщении.

Еще одна особенность продукта — высокое содержание природных нитратов. Попадая в организм, они преобразуются в оксид азота, который способствует расширению сосудов и снижению артериального давления.

В составе свеклы также присутствуют витамин С, железо, цинк и антиоксиданты. Эти вещества помогают поддерживать защитные функции организма и снижать уровень хронического воспаления.

Полезен овощ и для пищеварительной системы. Благодаря большому количеству клетчатки его употребление способствует профилактике запоров и создает благоприятную среду для полезной микрофлоры кишечника.

Кроме того, содержащиеся в свекле нитраты способны улучшать кровоснабжение головного мозга. В Роспотребнадзоре отмечают, что это может положительно отражаться на памяти и способности концентрировать внимание.