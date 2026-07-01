Россиянам дали неожиданный совет для крепкого брака

По мнению телеведущего Александра Пушного, "волшебного рецепта" счастливого союза не существует

01 июля 2026, 16:47, ИА Амител

Брак / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Телеведущий и музыкант Александр Пушной в интервью Пятому каналу поделился мыслями о том, что не существует какого‑то универсального, "волшебного" рецепта счастливого брака.

В качестве совета артист привел слова своей матери: при выборе спутника жизни важнее сосредоточиться не на достоинствах человека, а на его недостатках. По мнению Пушного, ключевое — заранее разобраться, с какими чертами характера партнера получится мириться, а какие станут непреодолимым препятствием для гармоничных отношений.

Музыкант отметил распространенную тенденцию: люди, оценивая потенциального супруга, в первую очередь обращают внимание на привлекательные качества — внешность, успешность и другие сильные стороны.

Однако, как считает телеведущий, куда существеннее задаться другим вопросом: получится ли спокойно относиться к тем проявлениям характера, от которых партнер не способен избавиться.

Именно эту дилемму, по словам артиста, стоит прояснить в самом начале. Сам Александр Пушной уже 28 лет состоит в браке с Татьяной Пушной. В семье выросли трое сыновей — Дмитрий, Михаил и Андрей.