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Россиянам дали неожиданный совет для крепкого брака

По мнению телеведущего Александра Пушного, "волшебного рецепта" счастливого союза не существует

01 июля 2026, 16:47, ИА Амител

Брак / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Брак / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Телеведущий и музыкант Александр Пушной в интервью Пятому каналу поделился мыслями о том, что не существует какого‑то универсального, "волшебного" рецепта счастливого брака.

В качестве совета артист привел слова своей матери: при выборе спутника жизни важнее сосредоточиться не на достоинствах человека, а на его недостатках. По мнению Пушного, ключевое — заранее разобраться, с какими чертами характера партнера получится мириться, а какие станут непреодолимым препятствием для гармоничных отношений.

Музыкант отметил распространенную тенденцию: люди, оценивая потенциального супруга, в первую очередь обращают внимание на привлекательные качества — внешность, успешность и другие сильные стороны. 

Однако, как считает телеведущий, куда существеннее задаться другим вопросом: получится ли спокойно относиться к тем проявлениям характера, от которых партнер не способен избавиться.

Именно эту дилемму, по словам артиста, стоит прояснить в самом начале. Сам Александр Пушной уже 28 лет состоит в браке с Татьяной Пушной. В семье выросли трое сыновей — Дмитрий, Михаил и Андрей.

Свидание, отношения / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

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Комментарии 6

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Гость

18:11:02 01-07-2026

Мы любим не существующих людей!
Человек изо всех старается включить все свои качества, что бы понравится... А если это сработало, и на основании этого отношения завязались, то он перестаёт включать всё своё обаяние...

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Гость

09:58:08 02-07-2026

Гость (18:11:02 01-07-2026) Мы любим не существующих людей! Человек изо всех старает...
Мы влюбляемся в образ, который сами создаем в своей голове. Это легко и приятно. А вот любим мы реального человека, который рядом с нами. Даже в рваных трусах, с грязной головой, валяющегося на диване или когда его/её тошнит в туалете. Просто не все переходят от влюбленности к любви, для кого-то это как предательство: вот я любил тебя таким/такой, а на самом деле ты совсем другой человек!

Поэтому при знакомстве показывайте себя с худшей стороны )))

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Гость

20:50:26 01-07-2026

Нафиг этот брак вообще сдался?

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Гость

06:18:21 02-07-2026

Гость (20:50:26 01-07-2026) Нафиг этот брак вообще сдался? ...
Как зачем? У аленя последнее отжать!

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Гость

09:47:44 02-07-2026

Гость (06:18:21 02-07-2026) Как зачем? У аленя последнее отжать! ...
Что там новенького пишут для неудачников в Мужском государстве? "Как завалить телочку за три минуты"?

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Гость

09:42:52 02-07-2026

Согласна с Пушным.

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