Выгода от досрочного закрытия долга зависит от схемы платежей, срока кредита и текущей финансовой ситуации заемщика

10 августа 2026, 13:31, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

При частичном досрочном погашении кредита банки предлагают заемщикам два варианта пересчета графика платежей: сократить срок кредита при неизменном размере ежемесячного платежа или уменьшить ежемесячный платеж при сохранении общей продолжительности кредитного периода. Какой из этих вариантов предпочесть, зависит от финансового положения заемщика и его стремления оптимизировать расходы, отметил Дмитрий Михайлов, операционный директор ООО "Космовизаком", в интервью агентству "Прайм".

Сокращение срока кредита позволяет уменьшить общую сумму переплаты и подходит тем, кто располагает стабильным доходом. В то же время снижение ежемесячного платежа снижает финансовую нагрузку на текущий бюджет, что особенно важно для заемщиков с нестабильными доходами, хотя в этом случае экономия на процентах будет меньше. Наибольшую выгоду от досрочного погашения можно получить в первой половине срока кредита. Эксперты советуют производить такие платежи в день очередного взноса, направляя средства на погашение основного долга, а не на уплату процентов.

«Уменьшение ежемесячного платежа ориентировано на снижение нагрузки на бюджет, что особенно актуально при нестабильном финансовом положении или ожидаемом снижении доходов», — отметил Михайлов.

Иногда досрочное погашение кредита нецелесообразно с экономической точки зрения. Это особенно актуально, когда свободные деньги являются последним финансовым резервом: если использовать "подушку безопасности" (3–6 месяцев расходов), то при возникновении непредвиденных ситуаций может возникнуть необходимость взять новый, более дорогой кредит.