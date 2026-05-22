Россиянам объяснили, кому и за что необходимо отчитаться перед ФНС до 1 июня

За непредоставление отчета предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей

22 мая 2026, 13:48, ИА Амител

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Россияне, имеющие зарубежные банковские, брокерские счета или электронные кошельки, должны до 1 июня 2026 года подать в ФНС России отчет о движении средств за 2025 год. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист Александр Хаминский.

По словам эксперта, одной из самых распространенных ошибок остается мнение, что при небольшом остатке на счете отчетность можно не подавать.

«На самом деле закон не устанавливает минимального порога остатка», — подчеркнул Хаминский.

Юрист напомнил, что за непредоставление отчета предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей. При повторном нарушении сумма взыскания может вырасти до 20 тысяч рублей.

Кроме того, если на зарубежный счет поступали доходы, которые не были задекларированы в России, возможна дополнительная ответственность за непредоставление декларации 3-НДФЛ.

Подать отчет можно через личный кабинет на сайте ФНС, отправить заказным письмом или предоставить лично в налоговую инспекцию.

Исключение предусмотрено для случаев, когда общая сумма поступлений на счет за год не превысила 600 тысяч рублей, а также для налоговых нерезидентов — граждан, находившихся за пределами России более 183 дней в году.

Александр Хаминский рекомендовал владельцам зарубежных активов не откладывать подачу отчетности на последний момент.