Россиянам объяснили, в каких случаях можно лишиться наследства

Потерять его можно даже после того, как наследство уже оформлено

04 августа 2026, 07:32, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Суд может признать человека недостойным наследником, лишить его права на наследство и обязать вернуть уже полученное имущество. Об этом РИА Новости рассказал юрист, генеральный директор правового бюро "Стратегия" Геннадий Карпов.

По словам эксперта, недостойным наследником может быть признан человек, который умышленно совершал противоправные действия против наследодателя или других наследников либо пытался незаконно повлиять на последнюю волю умершего. При этом одного лишь семейного конфликта для такого решения недостаточно — соответствующие обстоятельства должны быть подтверждены в установленном законом порядке.

«Если суд придет к выводу, что наследник действительно является недостойным, он лишается права на наследство и обязан вернуть все имущество, которое получил», — рассказал Карпов.

В качестве примера юрист привел ситуацию, когда после смерти наследодателя один из наследников забирает из квартиры деньги, ювелирные украшения или другие ценности, скрывая их от остальных участников наследственного дела. Если будет доказано, что такие действия были умышленными и нарушили права других наследников, это может стать основанием для признания человека недостойным наследником.

Кроме того, Карпов отметил, что с соответствующим требованием в суд, как правило, обращаются другие наследники, чьи права были нарушены. Сделать это можно даже после того, как наследство уже оформлено.