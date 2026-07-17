Как пенсионные накопления могут передаваться по наследству, раскрыли в Госдуме

Однако это нельзя сделать автоматически

17 июля 2026, 08:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пенсионные накопления умершего родственника могут передаваться по наследству, сообщили РИА Новости в Госдуме.

«Пенсионные накопления — это заработанные человеком деньги, и после его смерти они не должны просто исчезнуть. Но автоматически родственникам их не перечисляют, за выплатой надо обращаться самостоятельно, причем здесь крайне важно не пропустить установленный срок», — разъяснили агентству.

Порядок получения зависит от наличия волеизъявления умершего. Если человек заранее подал заявление:

он мог самостоятельно назначить правопреемников;

получателями могут быть любые лица, не обязательно родственники;

средства распределяются в тех долях, которые указал владелец счета.

Если же заявления нет, наследование происходит по закону: