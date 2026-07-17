Как пенсионные накопления могут передаваться по наследству, раскрыли в Госдуме
Однако это нельзя сделать автоматически
17 июля 2026, 08:30, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пенсионные накопления умершего родственника могут передаваться по наследству, сообщили РИА Новости в Госдуме.
«Пенсионные накопления — это заработанные человеком деньги, и после его смерти они не должны просто исчезнуть. Но автоматически родственникам их не перечисляют, за выплатой надо обращаться самостоятельно, причем здесь крайне важно не пропустить установленный срок», — разъяснили агентству.
Порядок получения зависит от наличия волеизъявления умершего. Если человек заранее подал заявление:
- он мог самостоятельно назначить правопреемников;
- получателями могут быть любые лица, не обязательно родственники;
- средства распределяются в тех долях, которые указал владелец счета.
Если же заявления нет, наследование происходит по закону:
- первая очередь — дети, супруг (супруга), родители и усыновители;
- вторая очередь (при отсутствии первой) — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.
11:07:35 17-07-2026
22% выщитыват и только 6% из них идет в накопитаельную часть, а остальные прОценты идут на содержание бездельников пенсионного фонда
11:54:15 17-07-2026
Накопительной части пенсии сейчас вообще нет, есть 30% страховые взносы
12:47:24 17-07-2026
Пенсионные накопления перейдут родственникам в том случае ,когда пенсионный налог будет сразу перечисляться на счёт гражданина.Вот тогда будет какая то возможность получить эти деньги.Причём ,не какие то крохи от отчислений ,а полную сумму этих отчислений.А сейчас ,если человек умирает до выхода на пенсию ,то все эти средства присваивает себе государство.Причём средства эти немалые и количество недоживших ,тоже порядочное.Однако нам постоянно внушают ,что денег там мало ,потому что демографическая яма ,и платить людям полноценную пенсию ,а не подачку,им нечем.А я так думаю что яма там не демографическая ,а бездонная,которой они пользуются без зазрения совести.
11:02:23 18-07-2026
Повсекакий (12:47:24 17-07-2026) Пенсионные накопления перейдут родственникам в том случае ,к... А нынешних пенсионеров усыпить? Откуда возьмутся деньги им на пенсии?
09:39:44 20-07-2026
Вы всё время ,как под дурака,задаёте один и тот же вопрос.Нынешние пенсионеры пусть получают пенсии с тех взносов ,которые уже успели внести нынешние трудящиеся.Кроме того ,с нас ,помимо 22% пенсионных отчислений ,берут ещё 23% других налогов-соцстрах,медобслуживание,подоходный,налог на добавленную стоимость и прочее.В общей сложности -45% от нашего общего заработка.Так вот и берите из этих гигантских отчислений .Там на всех хватит.
10:53:22 23-07-2026
Повсекакий (09:39:44 20-07-2026) Вы всё время ,как под дурака,задаёте один и тот же вопрос.Н... дурень, те взносы которые люди вносили в 90-е/2000-е годы давно потрачены на пенсии пенсионеров 90-х 2000-х годов. НДС , подоходный налог к пенсиям отношения не имеет. Тебе б Эрдмана посетить, для разъяснений.