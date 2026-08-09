Россиянам рассказали, что быстрее всего портит оливковое масло
Оптимальным местом для бутылки станет прохладное и защищенное от солнечных лучей пространство
09 августа 2026, 13:00, ИА Амител
Неправильное хранение способно испортить даже качественное оливковое масло. Чтобы продукт дольше сохранял вкус и полезные свойства, его следует защищать от света и высоких температур. Об этом РИА Новости рассказал владелец компании по производству товаров из оливок Ets Hasade, сертифицированный дегустатор оливкового масла Итай Таферберг.
«Главные враги оливкового масла — это свет, тепло и кислород. Можно вырастить отличные оливки и получить прекрасное масло, но если хранить его неправильно, его качество ухудшится», — сказал Таферберг.
Оптимальным местом для бутылки станет прохладное и защищенное от солнечных лучей пространство. При соблюдении необходимых условий оливковое масло в среднем может храниться от одного года до двух лет.
При этом сохранность продукта зависит не только от действий покупателя после приобретения. Значение имеют условия, в которых масло перевозили и хранили на складах и в магазинах до продажи.
«Процесс хранения начинается задолго до того, как бутылка попадает на кухню… Я высоко ценю оливковое масло из Испании, Италии и, конечно, Греции, если речь идет о продукции высокого качества. В этих странах сложились многовековые традиции производства оливкового масла. При этом я горжусь израильским маслом: сегодня оно соответствует мировому уровню благодаря современным технологиям, профессионализму производителей и высокому качеству сырья», — добавил Таферберг.
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