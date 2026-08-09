Россиянам рассказали, что быстрее всего портит оливковое масло

Оптимальным местом для бутылки станет прохладное и защищенное от солнечных лучей пространство

09 августа 2026, 13:00, ИА Амител

Хлеб и масло / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Неправильное хранение способно испортить даже качественное оливковое масло. Чтобы продукт дольше сохранял вкус и полезные свойства, его следует защищать от света и высоких температур. Об этом РИА Новости рассказал владелец компании по производству товаров из оливок Ets Hasade, сертифицированный дегустатор оливкового масла Итай Таферберг.

«Главные враги оливкового масла — это свет, тепло и кислород. Можно вырастить отличные оливки и получить прекрасное масло, но если хранить его неправильно, его качество ухудшится», — сказал Таферберг.

Оптимальным местом для бутылки станет прохладное и защищенное от солнечных лучей пространство. При соблюдении необходимых условий оливковое масло в среднем может храниться от одного года до двух лет.

При этом сохранность продукта зависит не только от действий покупателя после приобретения. Значение имеют условия, в которых масло перевозили и хранили на складах и в магазинах до продажи.