Все дело в реакции между кислой средой лимона и молочными белками

24 июня 2026, 14:52, ИА Амител

Чай с лимоном / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Смешивание чая с молоком и лимоном может привести к неприятным последствиям. Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Российского биотехнологического университета Вероника Тарасова предостерегла в беседе с Life.ru от этого популярного, но рискованного сочетания. По ее словам, такая комбинация вызывает химическую реакцию, превращающую напиток в вязкую массу.

Процесс можно сравнить с образованием творога. В промышленности белок сворачивается похожим образом: в молоко добавляют кислоту или фермент.

«Основную роль играет молочный белок казеин. В свежем молоке его молекулы заряжены и не слипаются, оставаясь в жидком состоянии. Однако при добавлении лимонного сока, содержащего кислоты, заряд исчезает, и молекулы белка начинают слипаться, образуя тяжелые сгустки, которые оседают на дно чашки в виде белых хлопьев», — пояснила она.

Горячий чай ускоряет эту реакцию. Чем выше температура, тем быстрее происходит коагуляция белка. Несвежее молоко также способствует более быстрому образованию сгустков.

Эксперт подчеркивает, что запрет на смешивание этих ингредиентов обусловлен химическими законами денатурации белка, а не только субъективными предпочтениями.