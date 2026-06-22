Чай может усугубить течение гипертонии, аритмии, заболеваний почек, печени и желудочно-кишечного тракта

22 июня 2026, 20:57, ИА Амител

Зеленый чай / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Гастроэнтеролог АО "Медицина", кандидат медицинских наук Евгений Белоусов, поделился с "Лентой.ру" советами о том, как правильно пить чай и не навредить здоровью.

«Взрослым допустимо выпивать от трех до пяти чашек чая в день без вреда для организма. Превышение этой нормы чревато негативными последствиями, особенно если чай заваривать слишком крепким. Чтобы сохранить здоровье, лучше не делать напиток слишком насыщенным и не злоупотреблять им», — добавил он.

Также врач советует обращать внимание на время заваривания чая. Для черного чая достаточно трех-пяти минут, для зеленого и улуна — одной-трех минут, а для белого — не более одной минуты.

Белоусов указывает, что черный и зеленый чаи содержат значительное количество кофеина (до 90 мг) и танинов (до 50 мг). В качестве альтернативы он предлагает белый чай, улун или травяные чаи, которые не содержат кофеина. Но даже их употребление следует контролировать.

«Люди с гастритом должны ограничить потребление крепкого чая, а в периоды обострений — отказаться от него. Пациентам с гипертонией, бессонницей, тревожными состояниями и склонностью к тахикардии также важно следить за количеством выпитого чая. Лучше не пить чай на голодный желудок», — заключил эксперт.

Ранее специалист разъяснил, почему не стоит добавлять лимон в горячий чай. Добавление лимона в чай не восполняет дефицит витамина C.