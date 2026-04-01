Российские олигархи разбогатели на 7,7 млрд долларов с начала 2026 года
Российский сегмент рейтинга демонстрирует рост, несмотря на внешние вызовы
01 апреля 2026, 13:27, ИА Амител
Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 7,7 миллиарда долларов с начала года согласно данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), которые приводит РИА Новости.
Индекс BBI составляется на основе рыночной капитализации акций, которыми владеют миллиардеры. Для некоторых компаний также учитываются показатели капитализации относительно EBITDA и соотношение рыночной стоимости акций к прибыли.
«К 1 апреля в мировом рейтинге BBI, включающем 500 самых богатых людей, оказались 20 представителей России с общим состоянием 298,97 миллиарда долларов», — сообщает издание.
Лидером мирового рейтинга стал американский предприниматель Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX. За год его состояние увеличилось на 24,2 миллиарда и достигло 644 миллиардов долларов.
На второй строчке остался Ларри Пейдж, один из сооснователей Google. Его состояние снизилось на 21,9 миллиарда и составило 247 миллиардов долларов. Третье место занял Джефф Безос, основатель Amazon, обойдя Марка Цукерберга. Его состояние уменьшилось на 23,3 миллиарда и достигло 230 миллиардов долларов.
Сергей Брин, второй сооснователь Google, опустился с третьего на четвертое место, потеряв 20,4 миллиарда долларов, однако его состояние все еще составляет 230 миллиардов. Замкнул пятерку лидеров Марк Цукерберг, основатель Meta*, чье состояние сократилось на 30,5 миллиарда и теперь равняется 203 миллиардам долларов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
13:33:13 01-04-2026
Миллиардеры ведь против войны или они за мир?
А за мир с кем они?
Скупай собственность пока льётся кровь!
Враг будет разбит, победа будет за ними!
А кто их враг?
13:36:47 01-04-2026
Нам порадоваться? Они же наши-Российские.
И их дети в России живут.
И бабло в Российских банках лежит.
13:39:35 01-04-2026
Российские олигархи разбогатели --- неужели западные санкции помогают
13:45:07 01-04-2026
Вся страна строила 70 лет - итог! 100 человек снимают сливки! ....заметьте не работают, а именно снимают сливки...., не надо мне жевать про пот у лба....
13:49:21 01-04-2026
Шли бы они ... Лесом.
14:06:47 01-04-2026
Вспоминаются картинки из советского союза про буржуев, все богатства страны в руках у 20 человек.
14:11:06 01-04-2026
По пути предложенном Дерипаской идут. Выжимают работников по полной программе...
14:23:53 01-04-2026
Не верю, это первоапрельская шутка. Не могут богатеть олигархи, когда ВВП снижается и налоги растут.
14:26:37 01-04-2026
Президент твердо и чётко сказал, олигархов у нас нет.
Это талантливые предприниматели и они в отличие от большинства граждан не жалуются на кризисы и ограничения , а пашут как рабы на галерах. Наглядный пример на днях один из них предложил гражданам чуть больше поработать и всё интернет захлестнула волна негодования. А как вы хотите жить если не хотите работать. А потом удивляемся почему у одних доходы растут, а у других инфляция съедает
15:07:23 01-04-2026
Гость (14:26:37 01-04-2026) Президент твердо и чётко сказал, олигархов у нас нет.Это... Так вот неразумные мы ,несознательные,не знаем где наше счастье-удача.Работаем как то не так .Они вот работают так ,а мы не так.Вон ,оказывается ,по 12 часов надо пахать ,да по 6 дней в неделю.Вот и будет вам счастье,работай больше-жить будешь лучше.А на пенсию лучше не ходи,отдай её родному государству и паши продолжай.Наслаждайся ,так сказать.А они на яхтах будут пыхтеть аки на галерах,да в буржуинских странах мучиться в своих дворцах.Да,где же ты ,наш Салтыков-Щедрин?
14:53:37 01-04-2026
Ну не новость же совсем, ведь сто раз говорено главным, что все идет по плану.
14:55:53 01-04-2026
Понятно теперь вам за что Дерипаска ратует, когда говорит о 12-часовом рабочем дне и 7-дневной рабочей неделе??
16:25:19 01-04-2026
Мимопроходящий (14:55:53 01-04-2026) Понятно теперь вам за что Дерипаска ратует, когда говорит о ... с языка снял, зашел именно про это указать. ироды.
15:25:36 01-04-2026
Мы очень рады за них (нет)