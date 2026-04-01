Российский сегмент рейтинга демонстрирует рост, несмотря на внешние вызовы

01 апреля 2026, 13:27, ИА Амител

Миллиардер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 7,7 миллиарда долларов с начала года согласно данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), которые приводит РИА Новости.

Индекс BBI составляется на основе рыночной капитализации акций, которыми владеют миллиардеры. Для некоторых компаний также учитываются показатели капитализации относительно EBITDA и соотношение рыночной стоимости акций к прибыли.

«К 1 апреля в мировом рейтинге BBI, включающем 500 самых богатых людей, оказались 20 представителей России с общим состоянием 298,97 миллиарда долларов», — сообщает издание.

Лидером мирового рейтинга стал американский предприниматель Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX. За год его состояние увеличилось на 24,2 миллиарда и достигло 644 миллиардов долларов.

На второй строчке остался Ларри Пейдж, один из сооснователей Google. Его состояние снизилось на 21,9 миллиарда и составило 247 миллиардов долларов. Третье место занял Джефф Безос, основатель Amazon, обойдя Марка Цукерберга. Его состояние уменьшилось на 23,3 миллиарда и достигло 230 миллиардов долларов.

Сергей Брин, второй сооснователь Google, опустился с третьего на четвертое место, потеряв 20,4 миллиарда долларов, однако его состояние все еще составляет 230 миллиардов. Замкнул пятерку лидеров Марк Цукерберг, основатель Meta*, чье состояние сократилось на 30,5 миллиарда и теперь равняется 203 миллиардам долларов.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская