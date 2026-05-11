Внебиржевой курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с 2023 года

Курс достигал отметки 73,7 рубля

11 мая 2026, 17:02, ИА Амител

Доллар, курс валют / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 74 рублей. Как сообщает РИА Новости, это произошло впервые с 20 февраля 2023 года.

«К 11:18 мск курс доллара снижается на 55 копеек относительно предыдущего закрытия — до 73,7 рубля», — пишет агентство.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10:00 до 19:00 мск.

Как поясняет агентство, именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на "Форексе" и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.