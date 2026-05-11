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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с 2023 года

Курс достигал отметки 73,7 рубля

11 мая 2026, 17:02, ИА Амител

Доллар, курс валют / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Доллар, курс валют / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 74 рублей. Как сообщает РИА Новости, это произошло впервые с 20 февраля 2023 года.

«К 11:18 мск курс доллара снижается на 55 копеек относительно предыдущего закрытия — до 73,7 рубля», — пишет агентство.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10:00 до 19:00 мск.

Как поясняет агентство, именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на "Форексе" и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

доллар курс валют
       

Комментарии 6

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Кхм...

17:23:10 11-05-2026

Что такое "внебиржевой курс доллара"? Это тот, про который в "международной панораме" в СССР рассказывали? Типа, 98 копеек за бакс?😁

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Гость

18:35:54 11-05-2026

"Внебиржевой курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с 2023 года"---------- Дьявольские игры не более.

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Гость

23:30:43 11-05-2026

И? Какая нам разница, если цены теперь не зависят от этого даже на импортные товары? Потому как при таком раскладе они( цены) должны снижаться, а они только растут!

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Гость

00:18:25 12-05-2026

Буржуи то воспеть готовы хором,
Что при Советах стало бы позором!

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Пузырек

13:14:01 12-05-2026

Была дома Советская энциклопедия года 1987-го. Там были курсы валют. Доллар, по-моему, был 58 копеек. На рынке рублей 6-8 по моему можно было купить. Сейчас доллар 74 рубля. И это с учетом деноминации в 1000 раз в 1997 г. Т.е. без деноминации один доллар стоил бы 74000 рублей. Можно поразиться, как упал рубль. Все, что нужно знать про загнивающий капитализм.

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Гость

20:16:02 12-05-2026

И че - нам радоваться теперь- а чему.

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