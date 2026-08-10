Рост обеспечен в первую очередь за счет увеличения спроса на мясо птицы

10 августа 2026, 16:42, ИА Амител

Мясо / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В 2025 году россияне потребляли рекордные 100,7 килограмма мяса и мясопродуктов на душу населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Это на 0,8 килограмма больше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель составлял 99,9 килограмма.

«В частности, выросло потребление в пищу мяса птицы — до 26,4 килограмма на человека в год (против 25,3 килограмма в 2024 году). Употребление говядины и телятины практически не изменилось и составило 9,3 килограмма на человека против 9,4 килограмма в 2024 году», — пишет издание.

Производство колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов не изменилось по сравнению с 2024 годом и составило 10,5 и 10,3 килограмма на человека соответственно.

В то же время потребление свинины немного снизилось — до 17,1 килограмма, что на 0,3 килограмма меньше, чем в предыдущем году. Аналогичная тенденция наблюдается и с сосисками и сардельками, потребление которых уменьшилось до 5,2 килограмма на человека.

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