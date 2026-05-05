Эксперты считают, что часть потребителей уже не вернется к бутилированной воде даже при улучшении экономики

05 мая 2026, 16:00, ИА Амител

Бутилированная вода / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В этом году в России заметно сократились продажи бутилированной воды. По информации от компании "Эвотор", с 25 апреля продажи снизились на 14%, а в денежном выражении — на 1%, сообщает "Коммерсантъ".

Дмитрий Леонов, заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз", подтвердил, что снижение коснулось всех компаний, производящих и продающих бутилированную воду.

АО "Кавминводы" в первом квартале текущего года зафиксировало падение продаж на 33,5%. Руководство компании связало это с уменьшением покупательской способности населения и стремлением людей сократить расходы на бутилированную воду, что говорит о значительном влиянии экономических факторов на потребительские предпочтения.

«Популярность альтернативных способов получения воды, таких как фильтры и кулеры, растет, что уменьшает спрос на бутилированную продукцию», - отметил Леонов.

Станислав Богданов, руководитель Ассоциации компаний розничной торговли, высказал предположение, что холодная весна отрицательно сказалась на продажах, поскольку в теплые месяцы обычно наблюдается рост интереса к бутилированной воде.

Росстат сообщил, что в прошлом году цены на питьевую воду выросли на 10,4%, что выше уровня инфляции. Это указывает на то, что рост цен на бутилированную воду является важным фактором, влияющим на выбор потребителей.

Алла Андреева, генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков, добавила, что снижение доходов населения существенно влияет на их восприятие роста цен.

Леонов объяснил увеличение стоимости бутилированной воды повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС), а также ростом цен на сырье, материалы, услуги и логистику, что усиливает экономическую нагрузку на производителей и потребителей.