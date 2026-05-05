Розничные продажи бутилированной воды в России снизились на 14%
Эксперты считают, что часть потребителей уже не вернется к бутилированной воде даже при улучшении экономики
05 мая 2026, 16:00, ИА Амител
В этом году в России заметно сократились продажи бутилированной воды. По информации от компании "Эвотор", с 25 апреля продажи снизились на 14%, а в денежном выражении — на 1%, сообщает "Коммерсантъ".
Дмитрий Леонов, заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз", подтвердил, что снижение коснулось всех компаний, производящих и продающих бутилированную воду.
АО "Кавминводы" в первом квартале текущего года зафиксировало падение продаж на 33,5%. Руководство компании связало это с уменьшением покупательской способности населения и стремлением людей сократить расходы на бутилированную воду, что говорит о значительном влиянии экономических факторов на потребительские предпочтения.
«Популярность альтернативных способов получения воды, таких как фильтры и кулеры, растет, что уменьшает спрос на бутилированную продукцию», - отметил Леонов.
Станислав Богданов, руководитель Ассоциации компаний розничной торговли, высказал предположение, что холодная весна отрицательно сказалась на продажах, поскольку в теплые месяцы обычно наблюдается рост интереса к бутилированной воде.
Росстат сообщил, что в прошлом году цены на питьевую воду выросли на 10,4%, что выше уровня инфляции. Это указывает на то, что рост цен на бутилированную воду является важным фактором, влияющим на выбор потребителей.
Алла Андреева, генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков, добавила, что снижение доходов населения существенно влияет на их восприятие роста цен.
Леонов объяснил увеличение стоимости бутилированной воды повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС), а также ростом цен на сырье, материалы, услуги и логистику, что усиливает экономическую нагрузку на производителей и потребителей.
16:06:32 05-05-2026
да просто с ценами ах...ли.
Вчера проходил мимо бутылки водички 5л за 189р. с дубу рухнули? воду по цене пива продавать.
Новый магазин в п.Лесном.
20:17:07 05-05-2026
Гость (16:06:32 05-05-2026) да просто с ценами ах...ли.Вчера проходил мимо бутылки в... Ну так и минералка есть перье и водка белуга. Ориентируйся на свой карман.
09:31:20 06-05-2026
Афиноген (20:17:07 05-05-2026) Ну так и минералка есть перье и водка белуга. Ориентируйся ... минералка, водка, это продукт, который содержит кучу других веществ кроме воды. причем тут это.
Тут просто ВО-ДА. она такая же и по вкусу и по составу.
13:55:34 06-05-2026
Гость (09:31:20 06-05-2026) минералка, водка, это продукт, который содержит кучу других... Вода из под крана 3,5 копейки литр. Скважина колодец бесплатно. Пользуйся.
19:03:31 05-05-2026
То ли еще будет!
11:09:32 06-05-2026
Гость (09:31:20 06-05-2026) минералка, водка, это продукт, который содержит кучу других... Есть вода подешевле, есть подороже. /Есть мерседес и есть гранта. Так понятней? Рассчитывай на свой кошелек.