Размер пособия будет зависеть от выбранной страховой суммы и стажа участия в программе

01 июля 2026, 13:43, ИА Амител

Самозанятость / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 1 июля 2026 года в России самозанятым станет доступна возможность получения оплачиваемых больничных при условии, что они уплачивали взносы в Социальный фонд в течение последних шести месяцев, рассказал РИА Новости Иван Кравченко, младший научный сотрудник Центра ИНСАП РАНХиГС.

Программа добровольного социального страхования для самозанятых действует с 1 января 2026 года. Она предоставляет право на оплачиваемые больничные.

«С 1 июля самозанятые смогут использовать больничные. Для получения пособия необходимо регулярно вносить взносы в течение шести месяцев», — пояснил он.

Эксперт также отметил, что размер выплаты будет зависеть от суммы уплаченных взносов. Например, если самозанятый внесет 1344 рубля, он получит базовое страховое пособие в размере 35 тысяч рублей в месяц. При взносе 1920 рублей выплата составит 50 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме обсудили будущее режима самозанятости. Резкий отказ от него может привести к уходу в тень до 40% самозанятых и снижению бюджетных поступлений.