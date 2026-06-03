Резкий отказ от режима может привести к уходу в тень до 40% самозанятых и снижению бюджетных поступлений

03 июня 2026, 19:38, ИА Амител

Самозанятость / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России нет необходимости увеличивать лимит доходов самозанятых до нескольких миллионов рублей в год, так как большинство из них зарабатывают не более 200 тысяч рублей в месяц, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в интервью НСН.

Он прокомментировал предложение депутата Дмитрия Гусева, который предлагал повысить лимит доходов самозанятых до 3 миллионов рублей и продлить режим самозанятости до 2035 года. Однако Кирьянов отметил, что текущий десятилетний эксперимент завершится в установленный срок, и никаких изменений, которые могли бы ухудшить положение людей, не планируется.

По данным статистики, самозанятые обычно зарабатывают не более 200 тысяч рублей в месяц, поэтому повышение лимитов доходов кажется нецелесообразным, считает депутат. Вопрос о продлении режима самозанятости будет рассмотрен позже, добавил он.

«После завершения эксперимента будет проведен анализ результатов применения налогов на профессиональный доход, на основе которых будут приняты дальнейшие решения, связанные с другими статусами и развитием экономики», — пояснил парламентарий.

Кирьянов также отметил, что необходимо разработать новые механизмы для упрощения жизни самозанятых и начинающих предпринимателей. Важно оценить, как должны измениться статус самозанятых и формат налогообложения в будущем, подчеркнул он.