В Госдуме обсудили будущее режима самозанятости
Резкий отказ от режима может привести к уходу в тень до 40% самозанятых и снижению бюджетных поступлений
03 июня 2026, 19:38, ИА Амител
В России нет необходимости увеличивать лимит доходов самозанятых до нескольких миллионов рублей в год, так как большинство из них зарабатывают не более 200 тысяч рублей в месяц, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в интервью НСН.
Он прокомментировал предложение депутата Дмитрия Гусева, который предлагал повысить лимит доходов самозанятых до 3 миллионов рублей и продлить режим самозанятости до 2035 года. Однако Кирьянов отметил, что текущий десятилетний эксперимент завершится в установленный срок, и никаких изменений, которые могли бы ухудшить положение людей, не планируется.
По данным статистики, самозанятые обычно зарабатывают не более 200 тысяч рублей в месяц, поэтому повышение лимитов доходов кажется нецелесообразным, считает депутат. Вопрос о продлении режима самозанятости будет рассмотрен позже, добавил он.
«После завершения эксперимента будет проведен анализ результатов применения налогов на профессиональный доход, на основе которых будут приняты дальнейшие решения, связанные с другими статусами и развитием экономики», — пояснил парламентарий.
Кирьянов также отметил, что необходимо разработать новые механизмы для упрощения жизни самозанятых и начинающих предпринимателей. Важно оценить, как должны измениться статус самозанятых и формат налогообложения в будущем, подчеркнул он.
«Режим самозанятости достиг своих основных целей: многие люди, ведущие свое дело, вышли из тени и начали платить налоги. Однако необходимо следить за дальнейшим развитием ситуации», — заключил он.
08:12:35 04-06-2026
"...Кирьянов отметил, что текущий десятилетний эксперимент завершится в установленный срок..."
Это, оказывается, был всего лишь "эксперимент"!
😁
11:09:18 04-06-2026
Вот оно чо, Михалыч! (08:12:35 04-06-2026) "...Кирьянов отметил, что текущий десятилетний эксперимент з... Ну так территория большая - экспериментируй сколько хочешь.
16:39:10 04-06-2026
... так как большинство из них зарабатывают не более 200 тысяч рублей в месяц, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в интервью НСН.
Три года назад это были большие деньги. Просто у самозанятых стоит вопрос о сложности перехода на другую систему налогооблажения , со всеми вытекающими последствиями , по этому не более 200тысяч рублей. Увеличение лимита дохода ,даст увеличение поступления налогов (и возможно производительности труда)